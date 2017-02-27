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Путин вспомнил, как Москва выделила Минску кредитов на $6 млрд

28.02.2017 19:06 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 фев — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин сравнил оказанную Москвой помощь Кыргызстану и Беларуси: Минск получил в шесть раз больше, чем Бишкек, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Путин вспомнил, как Москва выделила Минску кредитов на млрд
© Sputnik Наталья Селиверстова
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Во вторник российский лидер находится с официальным визитом в Бишкеке. Путин провел встречу с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым. После переговоров главы государств дали совместную пресс-конференцию. 

"Беларуси мы помогли более чем на шесть миллиардов долларов, в частности, были беспошлинные поставки нефти. А Беларусь поставляет нефтепродукты за границу, пошлины зачисляются в ее бюджет, но мы об этом не жалеем — российская экономика получает выгоду от совместной работы и повышает общую конкурентоспособность", — заявил Путин.

Российский лидер посчитал: "Если я сказал, что мы на обустройство границы Кыргызстану помогли 220-225 миллионов, 200 миллионов долларов дали в виде грантовой поддержки, 500 миллионов — это фонд для развития, из которых 200 с лишним миллионов уже в работе, то это почти миллиард долларов".

Вместе с тем, Путин подчеркнул, что в Москве не жалеют о помощи, оказанной Минску. По словам президента, РФ получает выгоду от этого. Кредиты, которые Москва выдала Беларуси, это не выброшенные деньги, а "просчитанные шаги в расчете на будущий результат".

Комментируя нынешние споры между двумя государствами в вопросах цены на газ поставок белорусского продовольствия на территорию РФ, Путин выразил уверенность, что стороны смогут найти "выход из любых, даже, казалось бы, очень трудных ситуаций".

 
Теги: Минск
 
 
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Путин отметил, что российский рынок полностью открыт для белорусских товаров, а нынешние споры разрешаться.

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