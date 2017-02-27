МИНСК, 28 фев — Sputnik. Президент США Дональд Трамп высоко оценил свою работу на посту главы государства, поставив себе отметку "5+", сообщает телеканал Fox News.

Трамп победил на выборах президента США 8 ноября, обойдя своего главного конкурента бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. 20 января политик официально вступил в должность. Накануне американские СМИ провели опрос, который показал, что 48% граждан США недовольны своим лидером. Кроме того, треть респондентов уверены, что Трамп не справляется со своими обязанностями.

На вопрос ведущих передачи Fox News, какую оценку он поставил бы себе, Трамп ответил: "А+ за усилия, А за достижения и С или С+ за месседж (способность достучаться до избирателей — Sputnik)".

"У нас отлично работающее правительство, но мы пока не смогли объяснить это американцам", — заявил Трамп.

Он выразил надежду, что сумеет немного исправить ситуацию, когда выступит сегодня с посланием "О положении страны" на совместном заседании обеих палат Конгресса США.

Оценка "А+" соответствует "пятерке с плюсом", А — "пятерке", С — "тройке".