МИНСК, 28 фев — Sputnik. Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая предусматривала введение санкций в отношении представителей Сирии, которые могли быть причастны к применению химического оружия в стране, сообщает РИА Новости .

Авторами проекта резолюции выступили два постоянных члена Совета — Франция и Великобритания, которых позже поддержали США. Согласно документу, планировалось введение ограничительных мер в отношении 21 представителя Сирии — отдельных лиц, организаций и компаний, которые, предположительно, связаны с использованием химического оружия в стране в 2014 и 2015 годах. Документ также предполагал запрет на продажу, поставки и передачу вертолетов и связанных материалов правительству и вооруженным силам Сирии.

Голосование по документу состоялось во вторник. Резолюцию поддержали девять членов Совбеза, против выступили Россия, Китай (постоянные члены) и Боливия. Три государства — Казахстан, Египет, Эфиопия — воздержались.

Своим вето Москва и Пекин вызвали критику со стороны других членов СБ. Так, постпред США при ООН Никки Хейли по итогам голосования сделала вывод, что "правда в том, что Россия просто не хочет критиковать режим Асада". А постпред Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт заявил, что заблокировав резолюцию, "Россия и Китай подорвали доверие к этому Совету Безопасности".

Китай объяснил свою позицию тем, что резолюция Франции и Великобритании может навредить попыткам ООН наладить отношения между различными группами сирийской оппозиции на женевской платформе.

Резолюция была предложена к рассмотрению после докладов Миссии по расследованию случаев применения химических веществ в военных целях в Сирии (СМР), которая назвала ответственными за три химических атаки правительство Сирии, за одну — боевиков "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ).