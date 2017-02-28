МИНСК, 1 мар — Sputnik. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили прибыл в Минск с официальным визитом, накануне самолет грузинского лидера приземлился в Национальном аэропорту Минск.

Как сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского президента, в среду в Минске пройдут официальные переговоры президента Беларуси Александра Лукашенко с грузинским коллегой. Лидеры двух стран встретятся во Дворце Независимости.

В пресс-службе отметили, что Лукашенко и Маргвелашвили проведут переговоры в формате "один на один", а также в расширенном составе с участием членов делегаций.

Также стороны обсудят широкий комплекс вопросов развития двустороннего сотрудничества, особое внимание будет уделено активизации торгово-экономического взаимодействия. По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов, отметили в пресс-службе.

Кроме того, президент Грузии намерен встретится с руководством правительства Беларуси, Национального собрания, посетить организации и социокультурные объекты.