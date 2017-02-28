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Контактная группа по Украине соберется в Минске в первый день весны

01.03.2017 08:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 мар — Sputnik. Минск в очередной раз примет заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщает Sputnik.

Контактная группа по Украине соберется в Минске в первый день весны
© Sputnik / Виктор Толочко
Прессу попросили приходить на заседания контактных групп заранее

В последний раз переговорщики собирались в белорусской столице 15 февраля. Тогда стороны пришли к соглашению об отводе всех видов вооружений от линии соприкосновения до 20 февраля. Кроме того, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил о наблюдающемся снижении напряженности и уменьшении объемов военных действий в Донбассе.

Однако к началу весны добиться устойчивого режима тишины не удалось, как и не удалось выполнить решение об отводе, в срыве которого противоборствующие стороны традиционно обвиняют друг друга. Как заявил 21 февраля полномочный представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов, отказ отвести тяжелое вооружение "создает угрозу дальнейшей эскалации вооруженного конфликта и риск для жизни и здоровья проживающих в соответствующих районах мирных граждан". При этом Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ готова верифицировать заявленный отвод вооружения в Донбассе, однако ей необходимы обновленные списки вооружений от сторон конфликта.

Ожидается, что основными темами нынешних переговоров станут вопрос безопасности в зоне конфликта, а также вызванные им гуманитарные и экономические проблемы. Предметом обсуждения также может стать блокада Донбасса, которую с 25 января проводят представители так называемых украинских добровольческих батальонов под предлогом борьбы с контрабандой. Кроме того, вероятно будет поднят вопрос обмена пленными.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

 
Теги: Минск
 
 
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Одним из главных вопросов предстоящей встречи, как и все последнее время, остается безопасность.

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