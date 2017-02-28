МИНСК, 1 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду 1 марта встречается с президентом Грузии Георгием Маргелашвили.



© Sputnik / Виктор Толочко Видеомост Минск – Тбилиси по итогам визита президента Грузии

Грузинский президент прибыл во Дворец Независимости, где его приветствовал белорусский лидер. Во время торжественной церемонии встречи глав двух государств были исполнены государственные гимны двух стран.

Планируется, что Лукашенко и Маргелашвили в среду проведут сначала переговоры в формате "один на один", а затем в расширенном составе с участием членов делегаций двух стран.

В повестке переговоров — широкий комплекс вопросов развития двустороннего сотрудничества. Планируется, что особое внимание будет уделено активизации торгово-экономического взаимодействия.

По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов.

Как следует из материалов пресс-службы президента Беларуси, в 2016 году товарооборот двух стран составил 73,2 миллиона долларов и вырос более чем в 1,6 раза по сравнению с 2015 годом. Номенклатуру экспорта в Грузию в прошлом году формировали 318 позиций.

Как ранее сообщал Sputnik, программа официального визита президента Грузии также включает в себя встречи с руководством правительства Беларуси, Национального собрания, посещение организаций и социокультурных объектов.