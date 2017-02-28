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Лукашенко встретил президента Грузии во Дворце Независимости
01.03.2017 10:26 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду 1 марта встречается с президентом Грузии Георгием Маргелашвили.
© Sputnik / Виктор Толочко
Грузинский президент прибыл во Дворец Независимости, где его приветствовал белорусский лидер. Во время торжественной церемонии встречи глав двух государств были исполнены государственные гимны двух стран.
Планируется, что Лукашенко и Маргелашвили в среду проведут сначала переговоры в формате "один на один", а затем в расширенном составе с участием членов делегаций двух стран.
В повестке переговоров — широкий комплекс вопросов развития двустороннего сотрудничества. Планируется, что особое внимание будет уделено активизации торгово-экономического взаимодействия.
По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов.
Как следует из материалов пресс-службы президента Беларуси, в 2016 году товарооборот двух стран составил 73,2 миллиона долларов и вырос более чем в 1,6 раза по сравнению с 2015 годом. Номенклатуру экспорта в Грузию в прошлом году формировали 318 позиций.
Как ранее сообщал Sputnik, программа официального визита президента Грузии также включает в себя встречи с руководством правительства Беларуси, Национального собрания, посещение организаций и социокультурных объектов.
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Были исполнены государственные гимны Беларуси и Грузии. Президенты сначала проведут переговоры в формате "один на один", затем в расширенном составе.
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