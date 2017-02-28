Президент США Дональд Трамп выступил перед обеими палатами конгресса с программной речью, в которой обозначил свои расхождения с предшествующей американской политикой в мире.



© AFP/ Brendan Smialowski Трамп поставил себе "5+" за работу президентом

В отличие от ежегодной речи перед конгрессом, нынешнее выступление не носило официального названия "О положении страны", поскольку Трамп находится в должности лишь несколько недель. Однако были соблюдены все формальные традиции — например, был выбран "назначенный выжить" член администрации, министр по делам ветеранов Дэвид Шалкин. Он не присутствовал на речи и находился в безопасном месте. Эта мера предосторожности предпринимается со времен холодной войны на случай, если некие враждебные силы захотят нанести удар по Капитолию во время речи президента и тем самым "обезглавить" политическое руководство США.

О новых друзьях и другом пути

Трамп изложил необычную для американских президентов картину мира, в которой США хотя и претендуют на лидерство, но открыты для нового партнерства и в полной мере спрашивают со своих союзников.

"Америка готова найти новых друзей и создать новые партнерства там, где совпадают общие интересы", — заявил он.

Президент США в первой речи к конгрессу заявил, что его работа — представлять Америку и что он уважает право других стран выбирать свой путь.

"Независимые страны — лучший способ для выражения мнения людей. И Америка уважает право всех стран выбирать собственный путь. Моя работа состоит в том, чтобы представлять Соединенные Штаты Америки. Но мы знаем, что Америка более самодостаточна, когда меньше, а не больше конфликтов", — сказал он.

О НАТО и беженцах

"Мы твердо поддерживаем НАТО — альянс, скованный во времена двух мировых войн, которые низвергли фашизм, и холодной войны, которая нанесла поражение коммунизму. Но наши партнеры должны выполнять свои финансовые обязательства", — заявил Трамп в обращении к конгрессу.

"Основываясь на жестких и очень открытых дискуссиях, могу сказать, что они это начинают делать. Деньги уже текут",- добавил Трамп.

При этом, по его словам, США ожидают от союзников участия в стратегических и военных операциях и "честной оплаты" за эти операции.

"Мы ожидаем, что наши партнеры, будь то в НАТО, на Ближнем Востоке или в Тихом океане, будут играть непосредственную и значимую роль в стратегических и военных операциях и оплачивать свою справедливую долю расходов", — заявил Трамп.



© REUTERS Jim Lo Scalzo/Pool Дональд Трамп выступает в конгрессе США

Трамп заявил, что единственным верным решением проблемы беженцев является обеспечение им возможности вернуться домой и начать восстановление.

"Мы должны учиться на ошибках прошлого — мы видели войны и разрушения, которые бушевали по всему миру… Единственное долгосрочное решение для этих гуманитарных бедствий — создать условия, чтобы перемещенные люди могли безопасно возвратиться домой и начать долгий процесс восстановления", — сказал Трамп.

О великих битвах и эпидемиях

Президент США Дональд Трамп во вторник призвал соотечественников к единству.

"Мы один народ, с одной судьбой. В нас течет одна кровь, мы все салютуем одному флагу, и всех нас создал единый Бог. Реализовав эти взгляды, потом мы будем смотреть на сегодняшний вечер как на начало новой главы американского величия", — сказал глава государства, выступая с первым обращением к конгрессу США.

Трамп заявил, что "время мелких битв прошло". "Нам необходимо мужество для того, чтобы поделиться мечтами, наполняющими наши сердца", — сказал он.

Президент "призвал всех американцев выбрать это возобновление американского духа". "Я прошу всех членов конгресса присоединиться ко мне в мыслях о больших и важных вещах для нашей страны", — сказал он.



© REUTERS Carlos Barria Дональд Трамп перед выступлением в конгрессе

Президент США Дональд Трамп пообещал остановить "эпидемию наркомании" в стране и впервые изложил предложения по реформе здравоохранения, которые призваны демонтировать предыдущую реформу президента-демократа Барака Обамы.

"Ужасная эпидемия наркомании замедлится и будет окончательно остановлена", — сказал Трамп в обращении к конгрессу.

О налоговой реформе

Трамп пообещал "историческую налоговую реформу": снизить налог на прибыль корпораций и уменьшить налоги для среднего класса.

"Мы должны перезапустить двигатель американской экономики… Моя команда экономистов прорабатывает введение исторического налога на прибыль, такого, чтобы наши компании смогли конкурировать и процветать", — сказал Трамп.

Реакция населения

Почти 80% американцев положительно восприняли речь президента Дональда Трампа в конгрессе, свидетельствует опрос телекомпании CNN и социологической службы ORC.

Так, 78% заявили о хорошем отношении к словам Трампа, в том числе 57% восприняли речь "очень положительно". Опрос проводился среди тех, кто смотрел речь Трампа — телеканал предупреждает, что сторонников президента США среди них могло оказаться больше, чем противников.

Почти 70% опрошенных заявили, что речь Трампа внушила им оптимизм относительно будущего страны.

Трамп получил хорошие оценки за предложения по экономике — 72% считают, что он высказался за политику, ведущую в правильном направлении. Также 70% положительно оценили предложения по борьбе с терроризмом, 64% — предложенную налоговую реформу, 62% — предложения по иммиграции, 62% — по здравоохранению.

Несмотря на положительную реакцию респондентов, Трамп далек от рекорда опросов. Так, президент Джордж Буш-младший в 2002 году добился "очень положительной" реакции 91% смотревших его речь, а президент Обама получил 88% рейтинга за свое выступление 2009 года.

Опрос проводился в ночь на среду среди 509 американцев, которые смотрели речь Трампа в конгрессе. Статистическая погрешность опроса составляет 4,5 процентных пункта.

Реакция оппозиции

Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил, что слова президента Дональда Трампа расходятся с делами, и посулил главе государства "очень непростой остаток срока".

"Это еще одна из его (Трампа) речей. Он говорит как популист, но правит он наоборот — он правит как ультраправый", — заявил Шумер в интервью CNN.

"Разница между его речами, обещаниями во время предвыборной кампании и реальностью огромна. Поэтому у него были такие непростые 40 дней, поэтому у него будет очень непростой остаток срока. Если реальность для него не придет в соответствие с речами, у него будут большие проблемы", — сказал Шумер.

Он раскритиковал Трампа за то, что тот намерен сократить расходную часть бюджета, но при этом обещает повысить инвестиции в инфраструктуру. Также, по заявлению Шумера, обещая "осушить болото" (то есть победить коррупцию), Трамп на самом деле заполнил свою администрацию "болотными жителями".

Демократическая партия заняла жесткую оппозицию к Трампу, несмотря на то, что находится в меньшинстве в обеих палатах конгресса. Демократы устраивали выдвиженцам Трампа на пост министра обструкцию в сенате, что привело к задержкам в формировании кабинета. Трамп призвал демократов работать вместе с ним, в частности, над реформой здравоохранения. Однако они дали понять, что не намерены сотрудничать в работе над повесткой дня нового американского лидера.