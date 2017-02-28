МИНСК, 1 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил президента Грузии Георгия Маргвелашвили за поддержку республики на международной арене.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко встретил президента Грузии во Дворце Независимости

В среду в Минске глава белорусского государства встречается со своим грузинским коллегой, который прибыл в Беларусь с официальным визитом. Президенты двух стран сначала проведут переговоры в формате "один на один", затем в расширенном составе, с участием делегаций двух стран.

"Мы с вами за несколько лет осуществили прорыв в наших отношениях. Те темпы роста (товарооборота — Sputnik), которые у нас сейчас — у нас нет ни с одной страной, это очень серьезный прирост даже на фоне ЕАЭС, где у нас падение. Сама тенденция очень обнадеживает", — сказал Лукашенко во время встречи с Маргвелашвили в формате "один на один".

В политике нет разногласий

Белорусский президент подчеркнул, что экономика — это фундамент взаимоотношений двух государств. В то же время, по его словам, в политической плоскости между Минском и Тбилиси также есть полное взаимопонимание.

"Что касается политических отношений, хочу вас поблагодарить за позицию, которую вы занимаете, поддерживая и отстаивая позицию Беларуси на различных международных площадках", — сказал Лукашенко, отметив, что это очень ценно для республики.

"Мы никогда не дружили против кого-то и не собираемся, но у нас есть свои интересы, они основаны на глубокой истории и историческом прошлом наших отношений. И мы будем их отстаивать", — продолжил глава государства.

Белорусский президент подчеркнул, что в республике с величайшим уважением относится к Грузии и ее народу.

"На территории Беларуси за ее освобождение боролись тысячи грузинских граждан. Много, к сожалению, погибло наших братьев грузин, освобождая и защищая Беларусь. Это та часть истории, которая никогда не забывается и не может быть забыта. Поэтому вы для нас очень близкие люди, и мы всегда с величайшим уважением относились и относимся не только к вашей истории, но и к людям, которые проживали на этом героическом клочке земли, имя которому сегодня — свободная и независимая Грузия", — сказал глава белорусского государства.

Белорусы — люди чувствительные

Во время встречи Лукашенко заметил, что белорусы — "люди чувствительные", и они по достоинству оценили искренность грузинского президента в его недавнем интервью белорусскому телевидению.

"Люди с большим воодушевлением, вдохновением восприняли эти человеческие нюансы, когда вы рассказывали о своем личном, семейном, о том, что даже там есть что-то белорусское", — добавил Лукашенко.

Тбилиси хочет посмотреть на белорусский опыт

Со своей стороны Маргвелашвили заявил, что с первых минут своего пребывания в Беларуси он почувствовал "открытость" белорусской стороны к укреплению контактов, дружбы и сотрудничества.

"Грузия и понимает, и поддерживает Беларусь. Мы восхищены теми достижениями, которые мы наблюдаем и знаем о них. И мы очень заинтересованы посмотреть на этот опыт и развить сотрудничество по этим направлениям", — сказал он.

Маргвелашвили заметил, что Дворец Независимости, в котором проходит его встреча с белорусским президентом, был знаком ему по многочисленным телевизионным сюжетам. "Я этот дворец видел во многих кадрах, но он уже стал частью истории, потому что многие серьезные форматы происходят в Беларуси, благодаря вашему опыту", — сказал он.



© Sputnik / Виктор Толочко Президент Грузии Георгий Маргвелашвили с официальным визитом посещает Беларусь

Президент Грузии выразил благодарность Лукашенко за те усилия, которые его страна предпринимает в плане мирного урегулирования в Украине.

"Ваша работа по привнесению мира в регионе даст свои ростки и свои успехи. Грузия будет поддерживать Беларусь на международной арене, мы считаем, что ваша роль должна быть еще более укреплена и углублена. Те форматы, которые мы создали, основываясь на уважении суверенитета друг друга, это пример для того, как могут сотрудничать страны", — сказал он.