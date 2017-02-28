В белорусско-российских отношениях есть взаимное понимание о необходимости нахождения развязок по проблемным вопросам, а Союзное государство хоронить еще рано.

"Недавно у нас состоялся очень предметный и конкретный разговор с моим коллегой Сергеем Лавровым. Есть общее понимание того, что надо находить развязки тех проблемных вопросов, которые сейчас имеют место, и двигаться вперед", - заявил 1 марта министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает БелТА .

Глава МИД также отметил, что Союзное государство «хоронить рано». По его словам, на встрече с Лавровым было достигнуто много договоренностей по реализации установок глав государств. В частности, обсуждались пограничные вопросы, взаимодействие на международной арене, ситуация в различных горячих точках в регионе и мире.

Министр также заявил, что оптимистично смотрит на развитие отношений с Европейским союзом. Так, несмотря на шероховатости, идет работа над облегчением визового режима с ЕС. Среди проблем при обсуждении этого вопроса он упомянул наплыв «огромного количества мигрантов в Европу».

«Поэтому мы должны, проводя переговоры по визовому режиму с ЕС, учитывать в первую очередь те вызовы и опасности, которые могут иметь негативные последствия для Беларуси, что мы и делаем», - добавил Владимир Макей.

Напомним, что президент России Владимир Путин уверен, что существующие споры с Беларусью удастся разрешить .