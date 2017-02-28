|
Макей: еще рано хоронить Союзное государство
01.03.2017 11:41 — Новости Политики | БДГ
В белорусско-российских отношениях есть взаимное понимание о необходимости нахождения развязок по проблемным вопросам, а Союзное государство хоронить еще рано.
"Недавно у нас состоялся очень предметный и конкретный разговор с моим коллегой Сергеем Лавровым. Есть общее понимание того, что надо находить развязки тех проблемных вопросов, которые сейчас имеют место, и двигаться вперед", - заявил 1 марта министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает
Глава МИД также отметил, что Союзное государство «хоронить рано». По его словам, на встрече с Лавровым было достигнуто много договоренностей по реализации установок глав государств. В частности, обсуждались пограничные вопросы, взаимодействие на международной арене, ситуация в различных горячих точках в регионе и мире.
Министр также заявил, что оптимистично смотрит на развитие отношений с Европейским союзом. Так, несмотря на шероховатости, идет работа над облегчением визового режима с ЕС. Среди проблем при обсуждении этого вопроса он упомянул наплыв «огромного количества мигрантов в Европу».
«Поэтому мы должны, проводя переговоры по визовому режиму с ЕС, учитывать в первую очередь те вызовы и опасности, которые могут иметь негативные последствия для Беларуси, что мы и делаем», - добавил Владимир Макей.
Напомним, что президент России Владимир Путин уверен, что существующие споры с Беларусью
Однако российский вице-премьер Аркадий Дворкович
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В белорусско-российских отношениях есть взаимное понимание о необходимости нахождения развязок по проблемным вопросам, а Союзное государство хоронить еще рано.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии