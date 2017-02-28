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Беларусь и Россия обсудят безвизовый режим в РБ и пограничные зоны в РФ

01.03.2017 12:09 — Новости Политики | БДГ  
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Межведомственная белорусско-российская группа 13-15 марта в Гродно обсудит миграционные вопросы в отношениях двух стран.

Об этом 1 марта заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. При этом он призвал не рассматривать трагически «эту ситуацию, что кто-то ввел пограничные зоны, кто-то ввел безвизовый режим», передает БелТА.

«Надо просто разъяснять друг другу мотивы тех или иных действий и смотреть, оказывают ли эти действия негативное влияние на ситуацию в тех или иных странах», - добавил он.

По его словам, межведомственная комиссия обсудит все вопросы для выработки конкретного алгоритма взаимодействия двух стран по урегулированию пограничных вопросов.

9 января Александр Лукашенко подписал указ о безвизовом въезде в страну для граждан 80 государств, которые въезжают в Беларусь на срок до пяти дней через Национальный аэропорт в Минске. С 12 февраля безвизовыйй режим вступил в действие

А 6 февраля вступило в силу решение Федеральной службы безопасности России об установлении пограничных зон на границе с Беларусью. Глава Роспотребнадзора заявила, что безвизовый режим для иностранцев, введенный Беларусью, несет повышенные эпидемиологические риски для России.

Согласно данным ВЦИОМ, россияне негативно воспринял информацию о введении Беларусью безвизового режима для иностранных граждан. Вполне ожидаемо 78% респондентов высказали уверенность, что в такой ситуации необходимо введение визового режима, чтобы «не пускать на свою территорию неизвестных людей, не получивших положенной российской визы». Вместе с тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что такая тема в Кремле не рассматривается.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Межведомственная белорусско-российская группа 13-15 марта в Гродно обсудит миграционные вопросы в отношениях двух стран.

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