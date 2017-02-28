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Беларусь и Россия обсудят безвизовый режим в РБ и пограничные зоны в РФ
01.03.2017 12:09 — Новости Политики | БДГ
Межведомственная белорусско-российская группа 13-15 марта в Гродно обсудит миграционные вопросы в отношениях двух стран.
Об этом 1 марта заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. При этом он призвал не рассматривать трагически «эту ситуацию, что кто-то ввел пограничные зоны, кто-то ввел безвизовый режим», передает
«Надо просто разъяснять друг другу мотивы тех или иных действий и смотреть, оказывают ли эти действия негативное влияние на ситуацию в тех или иных странах», - добавил он.
По его словам, межведомственная комиссия обсудит все вопросы для выработки конкретного алгоритма взаимодействия двух стран по урегулированию пограничных вопросов.
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Межведомственная белорусско-российская группа 13-15 марта в Гродно обсудит миграционные вопросы в отношениях двух стран.
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