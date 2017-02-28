Межведомственная белорусско-российская группа 13-15 марта в Гродно обсудит миграционные вопросы в отношениях двух стран.

Об этом 1 марта заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. При этом он призвал не рассматривать трагически «эту ситуацию, что кто-то ввел пограничные зоны, кто-то ввел безвизовый режим», передает БелТА .

«Надо просто разъяснять друг другу мотивы тех или иных действий и смотреть, оказывают ли эти действия негативное влияние на ситуацию в тех или иных странах», - добавил он.

По его словам, межведомственная комиссия обсудит все вопросы для выработки конкретного алгоритма взаимодействия двух стран по урегулированию пограничных вопросов.

9 января Александр Лукашенко подписал указ о безвизовом въезде в страну для граждан 80 государств, которые въезжают в Беларусь на срок до пяти дней через Национальный аэропорт в Минске. С 12 февраля безвизовыйй режим вступил в действие .

А 6 февраля вступило в силу решение Федеральной службы безопасности России об установлении пограничных зон на границе с Беларусью. Глава Роспотребнадзора заявила , что безвизовый режим для иностранцев, введенный Беларусью, несет повышенные эпидемиологические риски для России.