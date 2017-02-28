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Фотофакт: Атамбаев подарил Путину кыргызского скакуна
01.03.2017 12:02 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мар — Sputnik. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подарил главе России Владимиру Путину коня серой масти.
Президент России Владимир Путин 27-28 февраля совершает официальные визиты сразу в три страны Центральной Азии — Кыргызстан, Таджикистан и Казахстан. Бишкек российский лидер посетил 28 февраля, здесь он встретился с президентом страны Алмазбеком Атамбаевым.
© Фото: Султан Досалиев / пресс-служба президента Кыргызстана
Атамбаев и Путин в государственной резиденции "Ала-Арча"
Личный фотограф президента Кыргызстана Султан Досалиев выставил в соцсетях несколько снимков Путина и Атамбаева с лошадью серой масти и подписал: "После переговоров… (Государственная резиденция "Ала-Арча", 28 февраля 2017 года)".
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© Фото: Султан Досалиев / пресс-служба президента Кыргызстана
Лошадь кыргызской породы, которую президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подарил Владимиру Путину
Главе российского государства нередко дарят животных, среди которых лошадка Вадик, которую ему подарили в Татарстане, щенок болгарской каракачанской овчарки от главы Болгарии, хрустальный крокодил от президента Молдовы, три арабских скакуна от короля Иордании, щенок японской овчарки породы акита-ину и другие.
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Алмазбек Атамбаев и Владимир Путин встретились в госрезиденции "Ала-Арча" во вторник.
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