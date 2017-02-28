МИНСК, 1 мар — Sputnik. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подарил главе России Владимиру Путину коня серой масти.

Президент России Владимир Путин 27-28 февраля совершает официальные визиты сразу в три страны Центральной Азии — Кыргызстан, Таджикистан и Казахстан. Бишкек российский лидер посетил 28 февраля, здесь он встретился с президентом страны Алмазбеком Атамбаевым.



© Фото: Султан Досалиев / пресс-служба президента Кыргызстана Атамбаев и Путин в государственной резиденции "Ала-Арча"

Личный фотограф президента Кыргызстана Султан Досалиев выставил в соцсетях несколько снимков Путина и Атамбаева с лошадью серой масти и подписал: "После переговоров… (Государственная резиденция "Ала-Арча", 28 февраля 2017 года)".

Как рассказали Sputnik Кыргызстан информированные источники, это лошадь кыргызской породы. Кличка, а также жеребец это или кобыла, неизвестно.



© Фото: Султан Досалиев / пресс-служба президента Кыргызстана Лошадь кыргызской породы, которую президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подарил Владимиру Путину

Главе российского государства нередко дарят животных, среди которых лошадка Вадик, которую ему подарили в Татарстане, щенок болгарской каракачанской овчарки от главы Болгарии, хрустальный крокодил от президента Молдовы, три арабских скакуна от короля Иордании, щенок японской овчарки породы акита-ину и другие.