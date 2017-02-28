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Макей: Беларусь не может закрывать глаза на проблему беженцев в ЕС

01.03.2017 12:20 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 мар — Sputnik. Беларусь в переговорах с ЕС об облегчении визового режима не может не учитывать те вызовы и угрозы, которые несет с собой большое количество беженцев в странах Евросоюза, заявил глава МИД республики Владимир Макей.

Макей: Беларусь не может закрывать глаза на проблему беженцев в ЕС
© REUTERS Ali Hashisho
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С ноября 2014 года Беларусь и ЕС провели три раунда консультаций по проектам соглашений об упрощении визовых формальностей и о реадмиссии.

Есть проблемы, которые надо обсуждать

Ранее в МИД отмечали, что соглашение о реадмиссии является основным спорным моментом в переговорах Минска и Брюсселя об облегчении визового режима. Также представители МИД поясняли, что Минск не может подписать это соглашение из-за отсутствия инфраструктуры для приема беженцев. 

"Есть, к сожалению, несколько проблем, на которые мы не можем закрывать глаза, особенно в нынешней ситуации, связанной с наплывом огромного количества мигрантов в Европу. Поэтому мы должны, проводя переговоры по визовому режиму с ЕС, учитывать в первую очередь те вызовы и опасности, которые могут иметь негативные последствия для Беларуси, что мы и делаем", — сказал Макей журналистам.

Он отметил, что около месяца назад белорусская делегация посетила Брюссель, где обсудила вопросы, связанные с перспективами облегчения визового режима для республики.

"Мы работаем над облегчением визового режима с ЕС. Не могу сказать, что там нет каких-то шероховатостей. Есть проблема, которую мы должны обсуждать, и мы обсуждаем с нашими европейскими партнерами", — подчеркнул глава МИД. Однако, по словам министра, развитие отношений Минска с Евросоюзом в целом идет в позитивном ключе.

Нацелить "Восточное партнерство" на экономику

Макей также выразил мнение, что инициатива Евросоюза "Восточное партнерство" должна стать более ориентированной на экономические проекты.

Макей: Беларусь не может закрывать глаза на проблему беженцев в ЕС
© Sputnik/
Беларусь, Молдова и Грузия обсудили "Восточное партнерство"

"Восточное партнерство" является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с ЕС шести стран: Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Всего за время действия  программы странам-участницам ВП было выделено со стороны ЕС 3,2 миллиарда евро на реализацию различных программ по развитию.

Ранее в МИД Беларуси заявляли о необходимости активизировать проектную работу по линии многостороннего трека ВП.

"Мы очень плотно работаем со всеми странами-участницами Восточного партнерства. Мы готовим предложения по тому, как сделать так, чтобы эта инициатива действовала более активно, и у нас есть абсолютно единое и полное понимание того, как сделать эту инициативу более эффективной. Мы исходим из того, что она должна быть проектоориентированной, нацеленной на то, чтобы в рамках этой инициативы было меньше "говорильни", а предлагалось больше конкретных реальных проектов, которые могли бы принести конкретную отдачу нашим странам и народам", — сказал Макей.

Министр рассказал, что в Брюсселе в ноябре состоится очередной саммит ВП, а в июне планируется встреча глав МИД стран ЕС и ВП. На этой встрече, как ожидается, будут подняты вопросы дальнейшего развития инициативы.

В Минске не против ассоциации Грузии с ЕС

Макей также заявил, что ассоциация Грузии с ЕС открывает дополнительные возможности для развития сотрудничества.

Макей: Беларусь не может закрывать глаза на проблему беженцев в ЕС
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко рассказал Маргвелашвили о чувствительных белорусах

В среду в Минске проходят переговоры президентов Беларуси и Грузии Александра Лукашенко и Георгия Маргвелашвили. 

"Нам нужно использовать какие-то новые открывающиеся окна и возможности для сотрудничества. Хотят они более тесно сотрудничать с ЕС, ради бога. Надо подумать, как мы можем взаимодействовать с той же самой Грузией и другими странами, которые хотят иметь более тесные ассоциированные отношения с ЕС, имея в виду нашу внешнеэкономическую деятельность", — заявил министр.

Он предположил, что через эти страны появится возможность получить больший доступ к рынку Евросоюза по интересующим направлениям. 

"Конечно, существуют определенные опасения. Об этом тоже говорится очень много. Опасения с точки зрения того, что более дешевые товары могут хлынуть на наш рынок. Но это наоборот должно подстегивать нас к тому, чтобы мы работали над качеством, конкурентоспособностью нашей продукции. Я убежден, что мы сможем больше получить дивидендов в этом плане", — добавил Макей.

Он предложил в этой ситуации "не выдумывать какие-то эфемерные опасности" для белорусской экономики и партнеров страны по ЕАЭС, а "реально смотреть на ситуацию". 

"Если мы увидим, что более тесное сотрудничество той или иной страны с ЕС наносит ущерб нашей экономике, конечно, мы будем принимать адекватные меры. Но мы не можем сейчас с теоретической точки зрения выдумывать какие-то угрозы и опасности. Надо смотреть реально на развитие ситуации", — добавил министр.    

 
Теги: Минск
 
 
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Минск работает с Евросоюзом над облегчением визового режима, но там есть "шероховатости" и проблемы, которые следует обсудить с европейскими партнерами.

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