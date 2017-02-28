﻿ Минск и Тбилиси не собираются дружить против кого-то. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Минск и Тбилиси не собираются дружить против кого-то

01.03.2017 14:32 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 1 мар — Sputnik. Белорусско-грузинские отношения развиваются системно и целенаправленно, страны заинтересованы в глубоком экономическом сотрудничестве и взаимной поддержке друг друга в политической сфере, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.

Минск и Тбилиси не собираются дружить против кого-то
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко рассказал Маргвелашвили о чувствительных белорусах

В среду в Минске глава белорусского государства встречается со своим грузинским коллегой, который прибыл в Беларусь с официальным визитом. Президенты двух стран сначала проведут переговоры в формате "один на один", затем в расширенном составе, с участием делегаций двух стран.

"Мы никогда не дружили против кого-то и не собираемся, но у нас есть свои интересы, они основаны на глубокой истории и историческом прошлом наших отношений. И мы будем их отстаивать", — заявил Лукашенко во время переговоров в формате "один на один".

Минск приветствует приход грузинского бизнеса

Во время переговоров в расширенном составе Лукашенко отметил, что за сравнительно короткий период времени после его визита в Грузию межгосударственные отношения двух стран вышли на качественно новый уровень. Их развитие приобрело системный и целенаправленный характер.

"Все то, о чем мы договаривались, успешно выполняется", — подчеркнул Лукашенко. Он обратил внимание, что двигателем взаимовыгодного партнерства служит тесное экономическое сотрудничество.

"На встрече в Тбилиси мы договорились довести в перспективе взаимный товарооборот до 200 миллионов долларов. С учетом стоимости услуг по итогам прошлого года он приблизился к стомиллионной отметке. Это рекордный показатель за последние пять лет. Как видим, при таких темпах обозначенная цель вполне достижима. Нужно только задействовать имеющиеся резервы для дальнейшего роста", — сказал президент.

Он подчеркнул, что Беларусь готова предоставить грузинским компаниям самые выгодные условия для ведения бизнеса в стране. Лукашенко отметил, что экономики Беларуси и Грузии дополняют друг друга, что дает преимущества во взаимном наполнении рынков.

"Грузинская сторона имеет значительный потенциал экспорта овощей, фруктов, вина и другой южной продукции. К тому же урожай ваших садов и полей можно перерабатывать совместно. С этой целью мы готовы предоставить грузинским компаниям самые выгодные условия для ведения бизнеса на нашей территории, в том числе в свободных экономических зонах", — сказал президент.

По его словам, обоюдный интерес также представляют поставки белорусской техники, создание совместных производств и центров сервисного обслуживания.

Новые инициативы

Беларусь и Грузия должны уделить внимание новым инициативам, если хотят и дальше развивать сотрудничество, также считает белорусский президент."

Если мы хотим и дальше развивать наше сотрудничество, следует уделить внимание новым инициативам", — сказал Лукашенко.

По его мнению, грузинскую сторону должен заинтересовать белорусский опыт по загрузке спортивных объектов, использованию их инфраструктуры для проведения спортивных и массовых мероприятий. Много точек соприкосновения можно найти в сфере городского хозяйства, развития общественного транспорта и коммунальных услуг. 

"В Беларуси в последнее время созданы новые высокотехнологичные производства. С такой продукцией мы уже присутствуем и на грузинском рынке. В прошлом году в Грузию были поставлены поезда фирмы "Штадлер". Надеемся, что и другая наша техника появится на ваших улицах и дорогах", — сказал Лукашенко.

Он пояснил, что такую технику можно совместными усилиями производить на территории Грузии.

"Для начала мы можем поставить ее отсюда. Но в любом случае она будет в разы дешевле мировых аналогов", — обратил внимание глава государства. 

Лукашенко также считает целесообразным рассмотреть возможное участие белорусских предприятий в системе государственных закупок Грузии. Особенно в тендерах на пошив форменной одежды и поставку продовольствия для силовых структур.

"Как видите, проектов, представляющих взаимный интерес, много. Задача состоит в том, чтобы грамотно и ответственно подойти к их проработке и реализации", — подчеркнул белорусский лидер.    

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь и Грузия должны уделить внимание новым инициативам, если хотят и дальше развивать сотрудничество, также считает белорусский президент.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Макей: Беларусь не может закрывать глаза на проблему беженцев в ЕС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика