МИНСК, 1 мар — Sputnik. Белорусско-грузинские отношения развиваются системно и целенаправленно, страны заинтересованы в глубоком экономическом сотрудничестве и взаимной поддержке друг друга в политической сфере, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко рассказал Маргвелашвили о чувствительных белорусах

В среду в Минске глава белорусского государства встречается со своим грузинским коллегой, который прибыл в Беларусь с официальным визитом. Президенты двух стран сначала проведут переговоры в формате "один на один", затем в расширенном составе, с участием делегаций двух стран.

"Мы никогда не дружили против кого-то и не собираемся, но у нас есть свои интересы, они основаны на глубокой истории и историческом прошлом наших отношений. И мы будем их отстаивать", — заявил Лукашенко во время переговоров в формате "один на один".

Минск приветствует приход грузинского бизнеса

Во время переговоров в расширенном составе Лукашенко отметил, что за сравнительно короткий период времени после его визита в Грузию межгосударственные отношения двух стран вышли на качественно новый уровень. Их развитие приобрело системный и целенаправленный характер.

"Все то, о чем мы договаривались, успешно выполняется", — подчеркнул Лукашенко. Он обратил внимание, что двигателем взаимовыгодного партнерства служит тесное экономическое сотрудничество.

"На встрече в Тбилиси мы договорились довести в перспективе взаимный товарооборот до 200 миллионов долларов. С учетом стоимости услуг по итогам прошлого года он приблизился к стомиллионной отметке. Это рекордный показатель за последние пять лет. Как видим, при таких темпах обозначенная цель вполне достижима. Нужно только задействовать имеющиеся резервы для дальнейшего роста", — сказал президент.

Он подчеркнул, что Беларусь готова предоставить грузинским компаниям самые выгодные условия для ведения бизнеса в стране. Лукашенко отметил, что экономики Беларуси и Грузии дополняют друг друга, что дает преимущества во взаимном наполнении рынков.

"Грузинская сторона имеет значительный потенциал экспорта овощей, фруктов, вина и другой южной продукции. К тому же урожай ваших садов и полей можно перерабатывать совместно. С этой целью мы готовы предоставить грузинским компаниям самые выгодные условия для ведения бизнеса на нашей территории, в том числе в свободных экономических зонах", — сказал президент.

По его словам, обоюдный интерес также представляют поставки белорусской техники, создание совместных производств и центров сервисного обслуживания.

Новые инициативы

Беларусь и Грузия должны уделить внимание новым инициативам, если хотят и дальше развивать сотрудничество, также считает белорусский президент."

Если мы хотим и дальше развивать наше сотрудничество, следует уделить внимание новым инициативам", — сказал Лукашенко.

По его мнению, грузинскую сторону должен заинтересовать белорусский опыт по загрузке спортивных объектов, использованию их инфраструктуры для проведения спортивных и массовых мероприятий. Много точек соприкосновения можно найти в сфере городского хозяйства, развития общественного транспорта и коммунальных услуг.

"В Беларуси в последнее время созданы новые высокотехнологичные производства. С такой продукцией мы уже присутствуем и на грузинском рынке. В прошлом году в Грузию были поставлены поезда фирмы "Штадлер". Надеемся, что и другая наша техника появится на ваших улицах и дорогах", — сказал Лукашенко.

Он пояснил, что такую технику можно совместными усилиями производить на территории Грузии.

"Для начала мы можем поставить ее отсюда. Но в любом случае она будет в разы дешевле мировых аналогов", — обратил внимание глава государства.

Лукашенко также считает целесообразным рассмотреть возможное участие белорусских предприятий в системе государственных закупок Грузии. Особенно в тендерах на пошив форменной одежды и поставку продовольствия для силовых структур.

"Как видите, проектов, представляющих взаимный интерес, много. Задача состоит в том, чтобы грамотно и ответственно подойти к их проработке и реализации", — подчеркнул белорусский лидер.