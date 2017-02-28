В действиях Сергея Данкверта нет состава преступления, не существует и правовых механизмов для привлечения его к ответственности на территории РБ.

Проверка по ограничению поставок белорусской продукции на рынки России в самом разгаре, заявил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич на пресс-конференции в Минске.

Реальных результатов нет, однако МВД рассматривает несколько зарегистрированных проверочных материалов, а также ведет доследственную работу определенных фактов, рассматриваемых белорусской стороной как дискредитация экономического партнера.

МВД пока собирает материал со свидетельством абсолютно надуманных, безосновательных претензий к белорусским предприятиям со стороны Россельхознадзора, которые причинили стране и экономике имиджевый и экономический вред.

Во время "Большого разговора с президентом" Лукашенко предложил возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора, который якобы лоббирует интересы российских производителей, которых "крышует".

Вначале Сергей Данкверт заявил, что российские инспекторы не поедут в Беларусь. Боясь преследования, а позже уточнил, что ветеринары отправятся с проверкой на белорусские предприятия только в сопровождении телевидения.

Уже 22 февраля Данкверт объявил , что Россельхознадзор может ввести ограничения поставок говядины не только из Минской области Беларуси в Россию, но и из других регионов страны.

К слову, Transparency International и высококвалифицированные журналисты Центра управления расследованиями (ЦУР) изъявили желание направить в Генпрокуратуру РФ заявление "в связи с признаками неурегулированного конфликта интересов г-на Данкверта". По версии заявителей, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт "владеет компаниями, которые работают в сфере, которую он регулирует как федеральный чиновник", что "создает ситуацию конфликта интересов".

МВД не "Моссад"

Может ли МВД Беларуси привлечь к уголовной ответственности главу Россельхознадзора Сергея Данкверта?

-Теоретически можно привлечь Данкверта к уголовной ответственности, - отмечает юрист Сергей Балыкин. – Но по какой статье привлекать? Я не вижу в его деяниях ни одного состава, предусмотренного УК РБ. Однако, разумеется, у белорусского МВД может быть иное мнение.

Есть ли основания для привлечения иностранного гражданина к уголовной ответственности в Беларуси?

- Лично я не вижу никаких оснований для уголовного преследования: на территории Республики Беларусь Данкверт не совершил никаких преступлений. Если он совершил что-то на территории России, что является уголовным преступлением по законам РФ, то и судить его должна Российская Федерация. Если же он совершил что-то на территории РФ, что является преступлением на территории Беларуси, но не является преступлением в России, то его не могут привлечь к ответственности. Если иностранец совершил в Беларуси уголовное преступление, то за исключением случаев, когда на него распространяется дипломатический иммунитет, любой человек может быть привлечен к уголовной ответственности на территории Республики Беларусь. Данкверт – член российского правительства, но не обладает дипломатическим иммунитетом, если он не прибыл в составе официальной делегации с дипломатическим паспортом.

Преступление считается совершенным на территории РБ в том случае, если оно было задумано, совершено или окончено на территории РБ; если ни один из эпизодов в Беларуси не происходил, то о какой ответственности в РБ может идти речь? – задается риторическим вопросом юрист. - Я не вижу правовых механизмов для привлечения иностранного гражданина за действия, которые он не совершал на территории Республики Беларусь.

Эксперт отмечает, что в случае приезда главы Россельссельхознадзора в Беларусь его при желание можно арестовать, предъявить обвинение, осудить, посадить в тюрьму, но законными такие методы не будут.

- Я не вижу никакого состава преступления в действиях Данкверта, и не вижу правовых механизмов для привлечения к уголовной ответственности за действия, совершенные в иностранном государстве, - резюмировал Сергей Балыкин.

"Запугать Данкверта"

Генерал-лейтенант милиции в отставке Мечислав Гриб считает, что уголовное дело – пустое сотрясание воздуха, преследующее конкретную цель – запугать главу Россельхознадзора Сергея Данкверта.

- Шуневич может собирать материалы, если Данкверт совершил преступление на территории Беларуси. Либо на территории другого государства, но против нашей страны. Но из этого ничего не получится: никто ему Данкверта не отдаст. А цель всех телодвижений – запугать Данкверта.

- Персонально Данкверта?

- Конечно, не Россию же.

- Во что материализуются громкие заявления Минска?

- Если действовать по законодательству, то ничего не выйдет. Но ведь у нас не все делается в соответствии с законодательством.

- Можно ли провернуть с главой Россельхознадзора комбинацию Баумгартнера ?

- Если Данкверт приедет в Беларусь и его здесь отловят – запросто может повторить судьбу Баумгартнера. Но, думаю, Данкверт в Беларусь не поедет.