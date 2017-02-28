МИНСК, 1 мар – Sputnik. Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко отметил важность для имиджа страны проведение такого масштабного форума, как сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.



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Летняя сессия ПА ОБСЕ пройдет в Минске 5-9 июля, она будет посвящена укреплению взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе.

"Проведение в Минске сессии повысить роль Беларуси в вопросах мировой политики, безопасности, откроет новые возможности по продвижению национальных интересов нашего государства", – заявил Андрейченко в среду на первом заседании республиканского организационного комитета по подготовке и проведению сессии ПА ОБСЕ.

Отмечая масштабность и значимость для страны данного мероприятия, спикер нижней палаты белорусского парламента сообщил, в работе сессии примет участие глава белорусского государства.

"Планируется, что президент Беларуси Александр Лукашенко проведет встречу с руководством ПА ОБСЕ, а также выступит с приветственным словом на открытии сессии", – сказал Андрейченко.

Также будет дан прием от имени президента Беларуси, уточнил спикер.

В ожидании Муттонен

Адрейченко отметил, что в середине марта состоится двухдневный визит в Минск председателя ПА ОБСЕ Кристины Муттонен.

По его словам, во время ее посещения Беларуси пройдет окончательное согласование программы и тематики, будет подписано соглашения между белорусским парламентом и ПА ОБСЕ о проведении в белорусской столице 26-й сессии.

Расходы подсчитаны

По словам Андрейченко, в работе сессии примут участие около 700 парламентариев из 57 стран мира, в том числе из Канады и США.

Он отметил, что Палата представителей провела часть подготовительной работы к сессии. Управделами президента и Минфином уже подсчитали затраты на проведение данного мероприятия, а совместно с МИД определена общая тематика заседания, которая одобрена руководством ПА ОБСЕ. Кроме этого, по словам Андрейченко, разработаны логотип и проект программы.

Музеи, отели, замки и шесть иностранных языков

На наседании оргкомитета было озвучено, что основными площадками проведения сессии определены административный комплекс (проспект Победителей, 14) и "Президент-отель". Сегодня Адрейченко поручил в кратчайшие сроки разработать дизайн и концепцию оформления зала.

Также было озвучено, что во время работы сессии синхронный перевод будет вестись на шесть официальных языков ОБСЕ – английский, испанский, итальянский, немецкий, французский и русский.

Для иностранных парламентариев предусмотрена насыщенная культурно-познавательная программа – посещение музея истории Великой Отечественной войны, Мира и Несвижа, а также экскурсии по Минску.