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Лукашенко примет участие в открытии сессии ПА ОБСЕ в Минске
01.03.2017 17:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мар – Sputnik. Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко отметил важность для имиджа страны проведение такого масштабного форума, как сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
пресс-служба МИД
Летняя сессия ПА ОБСЕ пройдет в Минске 5-9 июля, она будет посвящена укреплению взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе.
"Проведение в Минске сессии повысить роль Беларуси в вопросах мировой политики, безопасности, откроет новые возможности по продвижению национальных интересов нашего государства", – заявил Андрейченко в среду на первом заседании республиканского организационного комитета по подготовке и проведению сессии ПА ОБСЕ.
Отмечая масштабность и значимость для страны данного мероприятия, спикер нижней палаты белорусского парламента сообщил, в работе сессии примет участие глава белорусского государства.
"Планируется, что президент Беларуси Александр Лукашенко проведет встречу с руководством ПА ОБСЕ, а также выступит с приветственным словом на открытии сессии", – сказал Андрейченко.
Также будет дан прием от имени президента Беларуси, уточнил спикер.
В ожидании Муттонен
Адрейченко отметил, что в середине марта состоится двухдневный визит в Минск председателя ПА ОБСЕ Кристины Муттонен.
По его словам, во время ее посещения Беларуси пройдет окончательное согласование программы и тематики, будет подписано соглашения между белорусским парламентом и ПА ОБСЕ о проведении в белорусской столице 26-й сессии.
Расходы подсчитаны
По словам Андрейченко, в работе сессии примут участие около 700 парламентариев из 57 стран мира, в том числе из Канады и США.
Он отметил, что Палата представителей провела часть подготовительной работы к сессии. Управделами президента и Минфином уже подсчитали затраты на проведение данного мероприятия, а совместно с МИД определена общая тематика заседания, которая одобрена руководством ПА ОБСЕ. Кроме этого, по словам Андрейченко, разработаны логотип и проект программы.
Музеи, отели, замки и шесть иностранных языков
На наседании оргкомитета было озвучено, что основными площадками проведения сессии определены административный комплекс (проспект Победителей, 14) и "Президент-отель". Сегодня Адрейченко поручил в кратчайшие сроки разработать дизайн и концепцию оформления зала.
Также было озвучено, что во время работы сессии синхронный перевод будет вестись на шесть официальных языков ОБСЕ – английский, испанский, итальянский, немецкий, французский и русский.
Для иностранных парламентариев предусмотрена насыщенная культурно-познавательная программа – посещение музея истории Великой Отечественной войны, Мира и Несвижа, а также экскурсии по Минску.
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В Минске в середине марта ожидают председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен, которая окончательно согласует программу и тематику минской...
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