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Министром внутренних дел США стал бывший "морской котик"

01.03.2017 19:16 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 мар – Sputnik. Сенаторы США утвердили Райана Зинке в среду в качестве министра внутренних дел – кандидатуру при голосовании поддержало большинство.

Министром внутренних дел США стал бывший "морской котик"
© REUTERS Jim Lo Scalzo/Pool
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В ведении американского МВД нет вопросов безопасности – министерство управляет природными ресурсам и федеральными землями, занимается программами в отношении индейцев, коренного населения Аляски и Гавайев.

Зинке будет реализовывать политику президента Дональда Трампа, отменившего ряд регулирующих мер в области природопользования для развития угольной промышленности.

Республиканцу, претендующему на пост министра, сейчас 55 лет, в Палате представителей конгресса США он представляет штат Монтана; в 1986–2008 годах Зинке служил в спецназе ВМФ США ("Морские котики").

 
Теги: Минск
 
 
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Зинке будет реализовывать политику президента Дональда Трампа, отменившего ряд регулирующих мер в области природопользования для развития угольной...

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