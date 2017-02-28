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Министром внутренних дел США стал бывший "морской котик"
01.03.2017 19:16 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мар – Sputnik. Сенаторы США утвердили Райана Зинке в среду в качестве министра внутренних дел – кандидатуру при голосовании поддержало большинство.
© REUTERS Jim Lo Scalzo/Pool
В ведении американского МВД нет вопросов безопасности – министерство управляет природными ресурсам и федеральными землями, занимается программами в отношении индейцев, коренного населения Аляски и Гавайев.
Зинке будет реализовывать политику президента Дональда Трампа, отменившего ряд регулирующих мер в области природопользования для развития угольной промышленности.
Республиканцу, претендующему на пост министра, сейчас 55 лет, в Палате представителей конгресса США он представляет штат Монтана; в 1986–2008 годах Зинке служил в спецназе ВМФ США ("Морские котики").
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Зинке будет реализовывать политику президента Дональда Трампа, отменившего ряд регулирующих мер в области природопользования для развития угольной...
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