МИНСК, 1 мар — Sputnik. Международный олимпийский комитет (МОК) лишил украинскую пятиборку Викторию Терещук бронзы Олимпийских игр 2008 года после перепроверки допинг-проб, взятых в Пекине, сообщается на официальном сайте МОК.



© Sputnik Константин Чалабов Усэйн Болт лишен золота ОИ-2008 из-за допинга коллеги по сборной

МОК уже провел две волны перепроверок допинг-проб, взятых на Олимпийских играх в Пекине и Лондоне. В результате перепроверки в пробе Терещук были обнаружены следу туринабола.

Таким образом, украинская спортсменка лишена бронзовой медали Игр-2008 и обязана в ближайшее время вернуть награду.

"Международному союзу современного пятиборья (UIPM) предлагается изменить результаты упомянутого выше мероприятия и принять дальнейшие действия в пределах своей компетенции", — говорится в сообщении МОК.

Четвертый результат в современном пятиборье на Олимпиаде в Пекине показала Анастасия Самусевич из Беларуси.

Ранее Пекинские Игры считались самыми успешными в истории Беларуси (4 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых медалей). Но после ряда допинговых скандалов и решения МОК ОИ-2008 перестала носить этот статус — осталось 13 наград (3, 4 и 6), так как своих медалей лишились:

Анастасия Новикова (тяжелая атлетика, бронза),

Андрей Михневич (толкание ядра, бронза),

Андрей Рыбаков (тяжелая атлетика, серебро),

Оксана Менькова (метание молота, золото),

Наталья Михневич (толкание ядра, серебро).

Теперь белорусам формально передается 14-я по счету награда той Олимпиады.