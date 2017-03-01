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Белоруска из-за допингового скандала может получить бронзу ОИ-2008

01.03.2017 21:02 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 мар — Sputnik. Международный олимпийский комитет (МОК) лишил украинскую пятиборку Викторию Терещук бронзы Олимпийских игр 2008 года после перепроверки допинг-проб, взятых в Пекине, сообщается на официальном сайте МОК.

Белоруска из-за допингового скандала может получить бронзу ОИ-2008
© Sputnik Константин Чалабов
Усэйн Болт лишен золота ОИ-2008 из-за допинга коллеги по сборной

МОК уже провел две волны перепроверок допинг-проб, взятых на Олимпийских играх в Пекине и Лондоне. В результате перепроверки в пробе Терещук были обнаружены следу туринабола.

Таким образом, украинская спортсменка лишена бронзовой медали Игр-2008 и обязана в ближайшее время вернуть награду.

"Международному союзу современного пятиборья (UIPM) предлагается изменить результаты упомянутого выше мероприятия и принять дальнейшие действия в пределах своей компетенции", — говорится в сообщении МОК. 

Четвертый результат в современном пятиборье на Олимпиаде в Пекине показала Анастасия Самусевич из Беларуси.

Ранее Пекинские Игры считались самыми успешными в истории Беларуси (4 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых медалей). Но после ряда допинговых скандалов и решения МОК ОИ-2008 перестала носить этот статус — осталось 13 наград (3, 4 и 6), так как своих медалей лишились: 

  • Анастасия Новикова (тяжелая атлетика, бронза),
  • Андрей Михневич (толкание ядра, бронза),
  • Андрей Рыбаков (тяжелая атлетика, серебро),
  • Оксана Менькова (метание молота, золото),
  • Наталья Михневич (толкание ядра, серебро).

Теперь белорусам формально передается 14-я по счету награда той Олимпиады.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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МОК лишил украинскую пятиборку Терещук бронзы ОИ-2008 после перепроверки допинг-проб, четвертой тогда была белорусская спортсменка.

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