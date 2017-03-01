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Итоги переговоров по Донбассу: обсудили тяжелые вооружения и шахты
01.03.2017 19:52 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мар – Sputnik. Переговоры представителей Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик об отводе тяжелых вооружений на линии соприкосновения зашли в тупик, заявил полномочный представитель ЛНР в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Украине Владислав Дейнего.
© Sputnik Валерий Мельников
В среду в столице Беларуси прошли очередные заседания контактной группы и ее подгрупп.
"Обсуждался отвод тяжелого вооружения. Ситуация зашла в тупик", — сказал Дейнего.
По его словам, Украина продолжает манипуляции со списками тяжелого вооружения и утверждает, что уже осуществил его отвод. При этом Дейнего заявил, что, судя по обстрелам территории ЛНР, можно говорить об использовании такого вооружения со стороны украинских силовиков.
В свою очередь спецпредставитель ОБСЕ в группе Мартин Сайдик сообщил, что была также рассмотрена возможность подключения международной экспертной группы к проблеме затопления шахт в Донбассе.
"В экономической группе продолжилось обсуждение вопроса, связанного с поставками воды и электроэнергии в отдельные районы Донецкой и Луганской областей, а также вопроса защиты жизненно важных объектов инфраструктуры", – сказал Сайдик.
По его словам, в среду в Минске "обсуждался вопрос защиты окружающей среды, связанный с подтоплением угольных шахт в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, и вопрос подключения международной экспертной группы для решения этого вопроса".
Сайдик добавил, что участники переговоров затронули вопрос блокады железнодорожных путей в Донбассе и ответных мер в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Представитель ОБСЕ в трехсторонней группе назвал дату следующего заседания сторон в Минске – 15 марта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
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Представитель ОБСЕ в трехсторонней группе назвал дату следующего заседания сторон в Минске – 15 марта.
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