МИНСК, 1 мар – Sputnik. Переговоры представителей Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик об отводе тяжелых вооружений на линии соприкосновения зашли в тупик, заявил полномочный представитель ЛНР в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Украине Владислав Дейнего.



© Sputnik Валерий Мельников Отвод вооружений в Донбассе не начался

В среду в столице Беларуси прошли очередные заседания контактной группы и ее подгрупп.

"Обсуждался отвод тяжелого вооружения. Ситуация зашла в тупик", — сказал Дейнего.

По его словам, Украина продолжает манипуляции со списками тяжелого вооружения и утверждает, что уже осуществил его отвод. При этом Дейнего заявил, что, судя по обстрелам территории ЛНР, можно говорить об использовании такого вооружения со стороны украинских силовиков.

В свою очередь спецпредставитель ОБСЕ в группе Мартин Сайдик сообщил, что была также рассмотрена возможность подключения международной экспертной группы к проблеме затопления шахт в Донбассе.

"В экономической группе продолжилось обсуждение вопроса, связанного с поставками воды и электроэнергии в отдельные районы Донецкой и Луганской областей, а также вопроса защиты жизненно важных объектов инфраструктуры", – сказал Сайдик.

По его словам, в среду в Минске "обсуждался вопрос защиты окружающей среды, связанный с подтоплением угольных шахт в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, и вопрос подключения международной экспертной группы для решения этого вопроса".

Сайдик добавил, что участники переговоров затронули вопрос блокады железнодорожных путей в Донбассе и ответных мер в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Представитель ОБСЕ в трехсторонней группе назвал дату следующего заседания сторон в Минске – 15 марта.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.