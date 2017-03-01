Взаимодействие Беларуси и Грузии набрало хорошие обороты, это две дружественные страны, Минск готов к любому сотрудничеству с Тбилиси, сказал Александр Лукашенко коллеге. Эксперты говорят, встречей Лукашенко-Маргвелашвили пока закладывается только основа для дальнейшего сотрудничества.

На хороших оборотах

Первый тезис. «Наше взаимодействие набрало хорошие обороты по всем направлениям. Мы намерены и в дальнейшем активно работать с родной и дружественной нам Грузией», — сказал на встрече с президентом Грузии Александр Лукашенко.

Второй тезис. «Мы чувствуем, что у нас добрые отношения, и мы на этой основе готовы к любому сотрудничеству с Грузией, грузинским народом. Мы всегда будем рады приветствовать и видеть граждан Грузии в Беларуси и оказывать им всяческую поддержку, содействие и в отдыхе, и в бизнесе», — сказал Лукашенко.

В целом, эти тезисы, скорее всего, и были главным посылом этой встречи от главы Беларуси.

По словам официального лидера Беларуси, в последнее время отмечается активизация контактов по линии правительств, регионов, предприятий: «чуть ли не каждый месяц происходит взаимный обмен делегациями по самым различным направлениям», а это, считает Лукашенко, «дает сегодня конкретный результат в торгово-экономической сфере».

По официальным данным, в 2016 году объемы торговли между Беларусью и Грузией выросли на 63% — почти до $100 млн, достигнув рекордного за последние пять лет показателя.

7 белорусских предложений для Грузии

Александр Лукашенко подчеркнул готовность белорусской стороны к дальнейшему развитию сотрудничества с Грузией по широкому кругу направлений: АПК, проектирование и строительство спортивных объектов, поставки техники и продукции легкой промышленности, создание совместных предприятий, развитие взаимодействия в гуманитарной сфере и туризме.

Официальный лидер Беларуси также считает целесообразным рассмотреть возможное участие белорусских предприятий в системе государственных закупок Грузии, особенно в тендерах на пошив форменной одежды и поставку продовольствия для силовых структур.

«Если вас интересует наше машиностроение, нефтехимия, нефтепереработка, добыча полезных ископаемых, мы этим готовы с вами делиться, начиная от семенного материала в сельском хозяйстве до технологий в космосе», — сказал он.

Всё это Лукашенко назвал новыми инициативами, и привал уделить им внимание, если две страны хотят «и дальше развивать наше сотрудничество».

«Вы никогда не были для нас чужими и не будете. Все, что мы можем делать, весь наш опыт к вашим услугам», — заявил глава Беларуси.

Беларусь также, по его словам, готова предоставить грузинским компаниям самые выгодные условия для ведения бизнеса в стране, сообщает БелТА .

Стабильность в регионе и дворец

«Мы уверены, что ваша работа по привнесению большей стабильности в регионе и более глобально даст свои ростки, принесет успех», — похвалил Беларусь президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

В качестве примера он вспомнил о месте переговоров — дворце независимости — здании, где носили литрами кофе, а канцлер Германии Ангела Меркель забыла букет, подаренный Лукашенко. «Этот дворец стал уже частью мировой истории, потому что в Беларуси проходят переговоры в серьезных форматах, благодаря вашему опыту в создании дипломатической атмосферы», — сказал Маргвелашвили.

Отношения Беларуси и Грузии, по мнению главы Грузии, могут служить примером уважения и признания интересов друг друга.

«Мы представляем пример того, как могут две страны, избравшие разные экономические блоки для своего развития, исходя из уважения и признания интересов друг друга во имя блага своих народов развивать отношения и не создавать шероховатостей и конфликтов», — сказал Георгий Маргвелашвили.

Он также пообещал, что Грузия поддерживала и будет поддерживать Беларусь на международной арене.

Сухой остаток

Традиционно о конкретных результатов переговоров известно немного, в основном, публичные итоги выражаются в подписанных документах. Итак, что же подписали Лукашенко и Маргвелашвили?

1. Совместное заявление, в котором подтвердили заинтересованность стран в укреплении двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Главы государств с удовлетворением отметили положительную динамику развития отношений и подчеркнули важность укрепления гуманитарного сотрудничества, взаимодействия в сфере науки и образования.

2. Соглашение между правительствами о воздушном сообщении.

3. Соглашение о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций.

И собственно всё.

Демонстрация многовекторности для белорусских властей

«Визит в Беларусь президента Грузии — это важная демонстрация для белорусских властей, что они строят отношения не только с Востоком, а также и с теми странами, которые стремятся на Запад. Демонстрация многовекторности», — сказал БДГ политолог-международник Андрей Федоров.

При этом, он отметил, что в Грузии большее значение имеет не президент, а премьер. «Для Грузии эта поездка — скорее, носит символическое значение: Маргвелашвили приехал к ближайшему союзнику Москвы», — добавил эксперт.

Федоров считает, что главная цель поездки лежит именно в политической, а не экономической сфере. «Встреча Лукашенко-Маргвелашвили — это пока только основание для дальнейшего сближения, основание для дальнейшего сотрудничества», — заключил политолог.

Справка БДГ

Расчеты геополитических стратегов в Минске, что после прошлогоднего первого визита Лукашенко в Тбилиси отношениям между двумя странами будет придан новый импульс, похоже, оправдываются, писал в декабре 2016 года политолог-международник Роман Яковлевский. Такие акценты белорусской многовекторности не могли остаться без внимания Москвы. Впрочем, после ухода из власти Саакашвили в Кремле с довольно прохладным вниманием относятся к белорусско-грузинским отношениям.