МИНСК, 2 мар — Sputnik. Еврокомиссия (ЕК) представила "Белую книгу", в которой показала пять возможных сценариев развития Евросоюза без участия Великобритании, а также их последствия к 2025 году.

В "Белой книге" изложены несколько разных путей следования для ЕС, один из которых национальным лидерам надлежит избрать до конца года. Варианты варьируются от концепта полноценного федералистского ЕС до Европы с двумя скоростями (более и менее продвинутой формами интеграции), а также Европы, которая действует только как зона свободной торговли.

Как заявил глава ЕК Жан-Клод Юнкер, чьи слова приводятся в пресс-релизе Еврокомиссии по "Белой книге", 27 странам Евросоюза пришло время сформировать взгляд на свое будущее. По его словам, Brexit не должен остановить Евросоюз в его развитии.

Последовательный вариант

Первый сценарий, согласно пресс-релизу, озаглавлен как "Продолжение". Юнкер отметил, что речь идет о продолжении текущей политики Евросоюза. Этот вариант предусматривает продолжение реформ, начатых в Европе еще в 2014 году.

Согласно сообщению ЕК, среди плюсов такого сценария то, что деятельность ЕС продолжит давать конкретные результаты, а также что единство 27 стран ЕС будет сохранено. Среди негативных факторов, в том числе то, что единство союза может по-прежнему подвергаться испытаниям в моменты крупных разногласий.

Рыночный вариант

Второй сценарий назван "Ничего, кроме единого рынка". В нем речь идет о том, что 27 стран могут сфокусироваться лишь на формировании и управлении внутренним рынком, если страны союза не могут договориться о единой позиции по политическим вопросам.

Юнкер считает, что Евросоюз — это нечто большее, чем зона свободной торговли, чем рынок, товары и деньги. Однако есть те, кто хочет свести роль Еврокомиссии к управлению единым рынком. Юнкер выступает против этого.

Коалиционный вариант

Третий сценарий назван "Те, кто хотят большего — делают больше".

"Евросоюз продолжает (работать — Sputnik) также, как и сегодня, но дает возможность желающим странам делать совместно больше в специфических сферах, таких как оборона, внутренняя безопасность, социальные вопросы", — говорится в пресс-релизе. Таким образом могут появиться добровольные коалиции стран ЕС.



Как полагает ЕК, положительные стороны такого сценария — это, в частности, то, что сохраняется единство 27 стран ЕС, а также становится возможным прогресс для тех, кто хочет большего. Но при таком развитии событий могут возникать вопросы по прозрачности процесса принятия тех или иных решений. Кроме того, права граждан, гарантированные в рамках законодательства Евросоюза, будут разниться в зависимости от того, где они живут.

Эффективный сценарий

Четвертый сценарий — это "Делать меньше, но более эффективно". Согласно этому сценарию, Евросоюз сосредотачивается на том, чтобы делать больше и быстрее в определенных политических сферах, делая, вместе с тем меньше там, где есть понимание, что это не дает добавочной стоимости.

Объединяющий вариант

Пятый и последний сценарий озаглавлен как "Делать намного больше вместе". Среди положительных аспектов: ускорение процесса принятия решений на уровне Евросоюза, больше прав у граждан в рамках законодательтва ЕС. Негатив — риск отчуждения части общества, которая считает, к примеру, что ЕС забрал себе от национальных властей стран союза слишком много полномочий.

Реакция зарубежных СМИ

Как отмечает газета Independent, предложенные сценарии дают основания полагать, что единый рынок является основной причиной для оставшихся 27 стран быть тесно связанными.

По данным Telegraph, речь Юнкера вызвала неоднозначную реакцию среди депутатов Европарламента — евроскептики сыпали резкими замечаниями, в то время как остальные были разочарованы тем, что не услышали более убедительных доводов в пользу Европейской интеграции.

"Белая книга", согласно сообщению Еврокомиссии, должна послужить направлением для дальнейших дискуссий лидеров 27 стран ЕС. Она также будет использована ЕК как отправной пункт для более широких общественных дебатов о будущем континента.