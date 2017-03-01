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Симоньян: британские депутаты "не придумали", как закрыть RT и Sputnik

02.03.2017 09:59 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 мар — Spuntik. Главный редактор телеканала RT и агентства Sputnik Маргарита Симоньян прокомментировала доклад комитета по иностранным делам палаты общин Великобритании, в котором уделяется внимание работе RT и Sputnik в стране, отметив, что британские парламентарии "не придумали, почему нас можно закрыть", сообщается на сайте телеканала.

Симоньян: британские депутаты "не придумали", как закрыть RT и Sputnik
© Sputnik / Виктор Толочко
Шеф-редактор Sputnik Эстония об отказе LETA и BNS сотрудничать

Ранее в четверг комитет по иностранным делам палаты общин парламента Великобритании опубликовал доклад "Отношения Соединенного Королевства и России". В докладе в том числе выражается озабоченность "ростом количества поддельных новостей" на территории Великобритании, а телеканал RT и агентство Sputnik обвиняются в фальсификациях. При этом в докладе не приводится ни одного примера подобных материалов. В пресс-службе Sputnik UK заявили, что данный доклад содержит пристрастные оценки в отношении агентства и не содержит каких-либо существенных доказательств подобных обвинений.

"Даже после изучения RT и Sputnik под микроскопом и вызова к себе – парламентарии так и не придумали, почему нас можно закрыть. Видимо, не захотели лишать себя удовольствия смотреть RT в своей столовке. При этом авторы доклада призывают пристально следить, чтобы мы ненароком не дали "фейк ньюз", а сами цитируют мейнстримовские СМИ, которые мы неоднократно ловили на фейках. Еще пара таких докладов, и "британские парламентарии" станут синонимом "британских ученых", — приводятся в сообщении слова Симоньян.

Между тем Sputnik в ряде европейских стран продолжает сталкиваться с открытым противодействием и ограничениями законной деятельности: накануне стало, что два информационных агентства — LETA и Baltic News Service (BNS), которые работают во всех трех странах Балтии,  без объяснения с 1 марта причин разорвали контракты со Sputnik Латвия и Sputnik Эстонии, в январе в такой же ситуации оказался и Sputnik Литва. Телеканал RT также больше всего сталкивается с давлением в странах Прибалтики.

Напомним, что в ноябре 2016 года была принята резолюция Европарламента о противодействии российским масс-медиа, которые якобы ведут "враждебную пропаганду". Главными угрозами были объявлены агентство Sputnik и телеканал RT, а в некоторых пунктах документа предлагалось по сути ввести цензуру.

Sputnik (sputniknews.com) — новостное агентство и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более, чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском.

RT — российский круглосуточный информационный телеканал, созданный в 2005 году для вещания за рубежом. RT вещает на английском, арабском и испанском языках.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Материалы агентства изучили под микроскопом, но так и не нашли к чему конкретно можно придраться, поэтому в докладе есть только обвинения, но нет доказательств.

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