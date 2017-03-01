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Цепкало освобожден от должности директора
02.03.2017 10:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мар — Sputnik. Валерий Цепкало освобожден от должности директора государственного учреждения "Администрация Парка высоких технологий". Соответствующее распоряжение Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 2 марта, сообщили в пресс-службе президента.
(последует)
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МИНСК, 2 мар — Sputnik. Валерий Цепкало освобожден от должности директора государственного учреждения "Администрация Парка высоких технологий". Соответствующее...
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