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За что уволен глава ПВТ Валерий Цепкало?
02.03.2017 11:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
В четверг стало известно о том, что Валерий Цепкало — одна из самых известных медийных IT-фигур Беларуси — освобожден от должности директора государственного учреждения "Администрация Парка высоких технологий". Соответствующее распоряжение президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 2 марта, сообщили в пресс-службе президента.
© Sputnik Антон Денисов
Примечательно, что отставка произошла на следующий день после публикации в британской газете Financial Times репортажа из белорусского Парка высоких технологий, в котором ПВТ сравнили с офисом Google.
В пресс-службе администрации ПВТ Sputnik сообщили, что новость об отставке из руководителя "мы слышим впервые и именно от вас слышим, и это шок для нас".
В свою очередь друзья Цепкало в социальных сетях интересуются, не шутка ли это, и выражают надежду, что отставка — путь к новым ступеням карьерного роста.
Трудовой путь: от дипломата до главного IT-шника
Валерий Цепкало родился в 1965 году в Гродно, закончил Белорусский технологический институт и МГИМО, имеет степень кандидата юридических наук в области международного права, а также ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Главой администрации ПВТ Цепкало работал с 2005 года. До этой должности занимал пост помощника президента Беларуси в сфере науки и технологий, был послом Беларуси в США с 1997-2002 годах, до этого занимал должность первого заместителя министра иностранных дел Беларуси.
Цепкало является автором 80 статей по информационным технологиям и мировой экономике и 20 публикаций по вопросам "электронного правительства", развития высоких технологий и интеллектуальной собственности. Публиковался в журналах "Foreign Affairs", "Journal of Commerce", "Horizons" ("Горизонты"), газетах "Washington Post", "Frankfurter Allgemeine". Автор книги "Дорогой дракона" по экономическому развитию постиндустриальных стран Юго-Восточной Азии и книги "Код бессмертия".
В чем обвиняли белорусское IT-чудо?
В недавнем прошлом представители ПВТ бурно протестовали против отмены в отношении их работников льготы по подоходному налогу. В результате льгота в целом была сохранена, хотя и ставка налога была повышена на 1 процентный пункт.
© Pixabay.com
Претензии к работе ПВТ и IT-отрасли в целом высказывали известный белорусский бизнесмен Дмитрий Гурский — директор "Айдиономикс" и партнер инвестфонда "Хаксус", среди проектов которого известный MSQRD, а также глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико.
Последний, кстати, вообще заметил, что "Беларусь превращается в сообщество высокотехнологичных ПТУ-шников".
Претензии Гурского были более обоснованными. В частности, на своей странице в Facebook Гурский отметил, что одних льгот для развития отрасли уже недостаточно. "Нужна целая программа действий, только льготы большого роста уже не дадут", — подчеркнул бизнесмен.
Он также обращает внимание, что Беларуси очень мало продуктовых компаний: "Хорошо, что с Варгеймингом повезло — а то ничего бы не было, кроме пары небольших компаний".
Также звучали упреки и в том, что отдача от ПВТ в белорусскую экономику относительно невысока.
На это Цепкало приводил убедительную статистику темпов роста отрасли, экспорта услуг и известности белорусских разработчиков в мире.
За свою историю работы ПВТ также имел проблемы с некоторыми инвесторами, которые должны были строить в парке административные и производственные здания.
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