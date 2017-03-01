В четверг стало известно о том, что Валерий Цепкало — одна из самых известных медийных IT-фигур Беларуси — освобожден от должности директора государственного учреждения "Администрация Парка высоких технологий". Соответствующее распоряжение президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 2 марта, сообщили в пресс-службе президента.



© Sputnik Антон Денисов Цепкало освобожден от должности директора ПВТ

Примечательно, что отставка произошла на следующий день после публикации в британской газете Financial Times репортажа из белорусского Парка высоких технологий, в котором ПВТ сравнили с офисом Google.

В пресс-службе администрации ПВТ Sputnik сообщили, что новость об отставке из руководителя "мы слышим впервые и именно от вас слышим, и это шок для нас".

В свою очередь друзья Цепкало в социальных сетях интересуются, не шутка ли это, и выражают надежду, что отставка — путь к новым ступеням карьерного роста.

Трудовой путь: от дипломата до главного IT-шника

Валерий Цепкало родился в 1965 году в Гродно, закончил Белорусский технологический институт и МГИМО, имеет степень кандидата юридических наук в области международного права, а также ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Главой администрации ПВТ Цепкало работал с 2005 года. До этой должности занимал пост помощника президента Беларуси в сфере науки и технологий, был послом Беларуси в США с 1997-2002 годах, до этого занимал должность первого заместителя министра иностранных дел Беларуси.

Цепкало является автором 80 статей по информационным технологиям и мировой экономике и 20 публикаций по вопросам "электронного правительства", развития высоких технологий и интеллектуальной собственности. Публиковался в журналах "Foreign Affairs", "Journal of Commerce", "Horizons" ("Горизонты"), газетах "Washington Post", "Frankfurter Allgemeine". Автор книги "Дорогой дракона" по экономическому развитию постиндустриальных стран Юго-Восточной Азии и книги "Код бессмертия".

В чем обвиняли белорусское IT-чудо?

В недавнем прошлом представители ПВТ бурно протестовали против отмены в отношении их работников льготы по подоходному налогу. В результате льгота в целом была сохранена, хотя и ставка налога была повышена на 1 процентный пункт.

Претензии к работе ПВТ и IT-отрасли в целом высказывали известный белорусский бизнесмен Дмитрий Гурский — директор "Айдиономикс" и партнер инвестфонда "Хаксус", среди проектов которого известный MSQRD, а также глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико.

Последний, кстати, вообще заметил, что "Беларусь превращается в сообщество высокотехнологичных ПТУ-шников".

Претензии Гурского были более обоснованными. В частности, на своей странице в Facebook Гурский отметил, что одних льгот для развития отрасли уже недостаточно. "Нужна целая программа действий, только льготы большого роста уже не дадут", — подчеркнул бизнесмен.

Он также обращает внимание, что Беларуси очень мало продуктовых компаний: "Хорошо, что с Варгеймингом повезло — а то ничего бы не было, кроме пары небольших компаний".

Также звучали упреки и в том, что отдача от ПВТ в белорусскую экономику относительно невысока.

На это Цепкало приводил убедительную статистику темпов роста отрасли, экспорта услуг и известности белорусских разработчиков в мире.

За свою историю работы ПВТ также имел проблемы с некоторыми инвесторами, которые должны были строить в парке административные и производственные здания.