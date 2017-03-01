МИНСК, 2 мар — Sputnik. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко посетить Грузию с визитом, сообщает пресс-служба главы грузинского государства.



© Фото: пресс-служба президента Грузии Культурный обмен: что подарили друг другу Лукашенко и Маргвелашвили

Президент Грузии находится в Беларуси с официальным визитом. В среду прошли его переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко — сначала в формате "один на один", а затем в расширенном составе. В четверг главы государств встретились еще раз.

"Лидеры подвели итоги результатов визита и достигнутых договоренностей, оговорили конкретные способы их реализации", — отметили в пресс-службе.

Там также добавили, что, по оценкам Маргвелашвили, у Беларуси и Грузии много общего.

В пресс-службе проинформировали, что вчерашняя встреча двух президентов длилась более трех часов.

В свою очередь в пресс-службе белорусского президента Sputnik сообщили, что переговоры двух президентов прошли в четверг во Дворце Независимости.

"Накануне главы государств провели официальные переговоры, в ходе которых стороны подтвердили заинтересованность в укреплении белорусско-грузинского взаимодействия на всех уровнях и во всех сферах, представляющих взаимный интерес", — добавили в пресс-службе.