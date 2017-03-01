МИНСК, 2 мар – Sputnik. Европарламент (ЕП) в четверг в Брюсселе проголосовал за лишение парламентского иммунитета лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.



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Голосование проводилось путем обычного поднятия рук. "Очевидное большинство высказалось за лишение иммунитета", – объявил итоги голосования председательствующий.

Сама Марин Ле Пен в момент принятия решения в парламентской аудитории не присутствовала.

За снятие с кандидата в президенты Франции парламентской неприкосновенности во вторник проголосовал комитет ЕП по юридическим вопросам. Во Франции Марин Ле Пен является фигурантом расследования, открытого прокуратурой Нантера в связи с фотографиями зверств запрещенной во многих странах террористической группировки "Исламское государство", которые политик разместила в своем Twitter. Запрос о лишении Ле Пен иммунитета был направлен французской стороной.

По данным СМИ, во Франции Марин Ле Пен может грозить наказание в виде тюремного заключения максимальным сроком до трех лет или штраф в размере до 75 тысяч евро. В случае проведения судебного разбирательства оно может продлиться более одного года.

Марин Ле Пен была избрана депутатом Европарламента в 2004 году и переизбрана в 2009-м. В настоящее время возглавляемая Ле Пен парламентская фракция "Европа наций и свобод" насчитывает 39 депутатских мандатов.

"Национальный фронт" – французская партия, выступающая за консервативные ценности, ограничение миграции, противодействие евроинтеграции. На последних выборах в Европарламент партия набрала 25,4% голосов избирателей.