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Объективный подход и максимальная помощь

02.03.2017 — Новости Политики | Прыдняпроўская ніва (Могилёв)  
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Добросовестный труд во все времена объединял белорусский народ и сейчас он направлен на созидание. Именно трудом добываются все блага. Декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества» является дополнительным стимулом к трудовой деятельности граждан, которые не работают и сознательно уклоняются от обязанностей по уплате налогов. При этом люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, решением местных органов власти, освобождаются от уплаты сбора на финансирование госрасходов. Каждая ситуация рассматривается индивидуально с целью объективного подхода и максимальной помощи человеку.

Одно из таких заседаний комиссии, занимающейся рассмотрением вопросов предоставления льгот по участию в финансировании государственных расходов, состоялось в райисполкоме на этой неделе. Было рассмотрено 17 заявлений жителей района, каждое из которых подвергалось детальному анализу и изучению, после чего принималось решение. 8 граждан освобождены от уплаты сбора на финансирование госрасходов, согласно Декрету №3. В том числе гражданин из д.Репище, который после получения производственной травмы вынужден был работать сторожем. Когда предприятие закрылось, человек остался без работы. Естественно, что иждивенцем его не назовешь. Так же молодая девушка, закончив в 2015 году колледж и получив свободный диплом, не смогла сразу трудоустроиться. С января 2016 года она уже работает. Учитывая сложившиеся обстоятельства, девушку освободили от уплаты сбора.

Были и другие похожие ситуации, когда комиссия принимала решения в пользу людей. В то же время по девяти заявлениям граждан члены комиссии не увидели трудной жизненной ситуации. К примеру, молодой человек из д.Пашково имеет высшее образование, но 7 лет нигде не работает, утверждая, что не может трудоустроиться. Предложенные членами комиссии варианты он даже не стал рассматривать.

Уплатить сбор на финансирование госрасходов придется и жителю аг.Межисетки, который закончил сельхозакадемию, всего год отработал агрономом, теперь, по его словам, «перебивается» случайными заработками. Предложение начать вести подсобное или фермерское хозяйство на выделенном земельном участке молодой человек отклонил. Понятно, что гражданин просто не хочет работать, что противоестественно, так как гармоничное развитие общества зависит от каждого человека.

Подводя итоги заседания, заместитель председателя райисполкома, председатель районной комиссии Николай Шепелевич подчеркнул: «За каждым обращением стоит конкретный человек, конкретная жизненная ситуация, в которой мы должны максимально разобраться и принять правильное решение».

Светлана ДЕДУШКО.

 
 
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Добросовестный труд во все времена объединял белорусский народ и сейчас он направлен на созидание. Именно трудом добываются все блага. Декрет №3 «О предупреждении...

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