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В Кремле рассказали о нескольких телефонных беседах Путина и Порошенко

02.03.2017 16:17 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 мар — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин и президент Украины провели несколько телефонных разговоров на тему обострения конфликта в Донбассе, сообщает РИА Новости.

В Кремле рассказали о нескольких телефонных беседах Путина и Порошенко
© Sputnik / Виктор Толочко
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Ранее украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу украинского президента, что Порошенко дважды говорил по телефону с российским коллегой, обсуждая тему прекращения Авдеевки. В пресс-службе отметили, что эти контакты состоялись в координации с европейскими партнерами по "нормандскому формату". В Киеве подчеркнули, что переговоры были безрезультатными.

"Сам факт прекращения огня в Авдеевке не обсуждался. Имел место обмен мнениями и выражение взаимных озабоченностей в связи с эскалацией напряженности. Я лишь могу подтвердить, что действительно имели место рабочие телефонные контакты двух президентов", — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Несколько, их было несколько", — ответил он на вопрос, было ли разговоров два или больше.

На вопрос о том, по чьей инициативе состоялись беседы, Песков сказал, что не может предоставить больше информации.

Ополченцы и украинские силовики в конце января заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявляли чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, жители которой почти неделю оставались без света, тепло- и водоснабжение осуществлялось с перебоями.    

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 2 мар — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин и президент Украины провели несколько телефонных разговоров на тему обострения конфликта в Донбассе, сообщает...

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