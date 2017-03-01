МИНСК, 2 мар — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин и президент Украины провели несколько телефонных разговоров на тему обострения конфликта в Донбассе, сообщает РИА Новости .



© Sputnik / Виктор Толочко Итоги переговоров по Донбассу: обсудили тяжелые вооружения и шахты

Ранее украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу украинского президента, что Порошенко дважды говорил по телефону с российским коллегой, обсуждая тему прекращения Авдеевки. В пресс-службе отметили, что эти контакты состоялись в координации с европейскими партнерами по "нормандскому формату". В Киеве подчеркнули, что переговоры были безрезультатными.

"Сам факт прекращения огня в Авдеевке не обсуждался. Имел место обмен мнениями и выражение взаимных озабоченностей в связи с эскалацией напряженности. Я лишь могу подтвердить, что действительно имели место рабочие телефонные контакты двух президентов", — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Несколько, их было несколько", — ответил он на вопрос, было ли разговоров два или больше.

На вопрос о том, по чьей инициативе состоялись беседы, Песков сказал, что не может предоставить больше информации.

Ополченцы и украинские силовики в конце января заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявляли чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, жители которой почти неделю оставались без света, тепло- и водоснабжение осуществлялось с перебоями.