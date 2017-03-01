МИНСК, 2 мар — Sputnik. Беларусь готова делиться с Вьетнамом опытом в сфере обеспечения безопасности и правопорядка, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

В четверг глава белорусского государства встретился с министром общественной безопасности Вьетнама То Ламом, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера. В ходе встречи президент отметил, что Вьетнам — это бурно развивающаяся азиатская страна. За последние десять лет Беларусь и Вьетнам создали материальный фундамент и основу двусторонних отношений, в три раза увеличили товарооборот. Страны также наметили дорожную карту развития наших отношений. Все это ставит Вьетнам в ряд приоритетных партнеров Беларуси в Юго-Восточной Азии.

Лукашенко констатировал, что одним из главных факторов бурного развития Вьетнама является стабильность и безопасность в государстве, задача по обеспечению которых в том числе лежит на правоохранительных органах.

"Хочу заверить вас, что мы будем делать все для того, чтобы Вьетнам был стабильным и безопасным. Мы готовы свой опыт передавать друзьям во Вьетнаме. Вы должны знать, что в этом отношении будет исключительно поддержка и на моем, и на правительственном уровне", — сказал он.

Глава государства подчеркнул важность подготовки профессиональных кадров. "Если вас устраивает та система подготовки кадров, которая существует в Беларуси, мы готовы сделать все для того, чтобы в целом систему или же ее элементы перенести на вьетнамскую почву", — заверил президент.

Лукашенко также считает важным обеспечить свободное перемещение людей из Вьетнама в Беларусь и наоборот. "Но в то же время мы должны вместе поставить заслон разного рода плохим людям и объединить наши усилия в борьбе с преступностью, наркотрафиком, терроризмом. У нас есть определенный опыт. Если он вам нужен, мы готовы им поделиться", — сказал он.

Президент особо отметил тот факт, что нынешняя встреча проходит в канун 100-летнего юбилея белорусской милиции.

"Вы находитесь у своих друзей, будьте как дома и знайте, что мы всегда готовы подставить свое плечо там, где нужно, вьетнамскому народу и вам лично", — добавил белорусский лидер.

В свою очередь То Лам поблагодарил президента Беларуси за возможность встречи и передал слова приветствия от руководства Вьетнама. Он также отметил, что страны в нынешнем году отмечают 25-летие установления дипломатических отношений.