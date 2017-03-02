МИНСК, 3 мар — Sputnik. Генеральный прокурор США Джефф Сешнс честный человек, в его действиях нет ничего неправильного, заявил президент США Дональд Трамп.

Ранее в газете Washington Post появилась информация, что Сешнс в 2016 году дважды разговаривал с российским послом Сергеем Кисляком. Сешнс в то время был сенатором США и поддерживал предвыборную кампанию Трампа. При этом Сешнс не сообщил об этих разговорах, отвечая на соответствующий вопрос в ходе слушаний в январе в сенате по рассмотрению его кандидатуры на пост главы минюста. На этом основании лидеры демократов в палате представителей и в сенате Нэнси Пелоси и Чак Шуммер потребовали отставки генпрокурора. Сам Сешнс заявил, что не обсуждал с российскими представителями темы выборов. Министерство юстиции и Белый дом заявили, что Сешнс виделся с российским послом в качестве сенатора и члена комитета по вооруженным силам, а не сторонника Трампа.

"Джефф Сешнс — честный человек. Он не сделал ничего неправильного. Он мог более точно высказаться, но это было явно не намеренно", — заявил Трамп.

Он также заявил, что "демократы злоупотребляют своей позицией". По заявлению президента США, речь идет о "полной охоте на ведьм".

В свою очередь сам Сешнс заявил, что его встреча с Кисляком была полезной. "Не думаю, что есть что-то неправильное в том, чтобы сенатор США встречался с послом России… Со мной были профессиональные, не политические сотрудники. Мы обсуждали важные международные вопросы. Я, очевидно, узнал на этой встрече кое-что новое", — сказал Сешнс в эфире Fox News.

На вопрос ведущего, разделяет ли он мнение президента США Дональда Трампа, что претензии являются "охотой на ведьм", Сешнс ответил уклончиво. "Не думаю, что это законные (претензии). Это раздули сверх всякого разумного предела, это было нечестно", — сказал Сешнс.

Сешнс отверг предположения, будто он обсуждал с российскими представителями выборы. "Я не встречался с российскими официальными лицами на постоянной основе, чтобы продвигать какую-либо повестку дня в связи с предвыборной кампанией", — сказал он.

Комментируя свое решение самоустраниться от будущих расследований относительно предвыборной кампании, Сешнс сказал: "Самоотвод — это не признание какого-либо нарушения. Это просто касается того, воспринимают ли вас беспристрастным при решении этого дела".

Он отказался говорить о каких-либо расследованиях прошедших выборов или просто подтвердить существование подобных расследований.

В свою очередь, издание Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник утверждает, что Сешнс все же обсуждал американские выборы в ходе встречи с Кисляком в июле прошлого года. Как сообщил собеседник издания, в ходе встречи в Кливленде, где проходил съезд Республиканской партии, Сешнс сделал несколько замечаний, касающихся предвыборной кампании Дональда Трампа.