МИНСК, 3 мар — Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пожелании доброго утра послу США Джону Теффту предупредила его об опасности общения с российскими дипломатами.



© REUTERS Kevin Lamarque Трамп назвал генпрокурора США Сешнса честным человеком

"Захожу в МИД. Навстречу выходит посол США в Москве Джон Теффт. — Вы подвергаете себя опасности, общаясь с российскими дипломатами, — а вдруг CNN "узнает", — пожелала я партнеру доброго утра", — написала Захарова на своей странице в Facebook .

В США сейчас продолжается скандал в связи с контактами администрации нового президента Дональда Трампа с представителями России, в частности — с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Свой пост уже покинул советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн , который признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с Кисляком.

Затем в газете Washington Post появилась информация, что генпрокурор США Джефф Сешнс в 2016 году дважды разговаривал с российским послом Сергеем Кисляком. Сешнс в то время был сенатором США и поддерживал предвыборную кампанию Трампа. При этом Сешнс не сообщил об этих разговорах, отвечая на соответствующий вопрос в ходе слушаний в январе в сенате по рассмотрению его кандидатуры на пост главы минюста. На этом основании лидеры демократов в палате представителей и в сенате Нэнси Пелоси и Чак Шуммер потребовали отставки генпрокурора. Сам Сешнс заявил, что не обсуждал с российскими представителями темы выборов.

В свою очередь, газета New York Times сообщает, что с Кисляком встречался и старший советник Трампа, зять президента Джаред Кушнер.

Тема встречи с Кисляком стала причиной для шуток не только на дипломатическом уровне. Так, звезда Голливуда Сара Джессика Паркер в своем Instagram выложила мем, высмеивающий сообщения о встречах Сешнса с послом РФ.

Публикация от SJP (@sarahjessicaparker) Мар 2 2017 в 1:44 PST

"Неужели российский посол встречался со всеми, кроме меня?" — задается вопросом героиня сериала "Секс в большом городе" Кэрри Брэдшоу, которую сыграла Паркер.

"Я должна была это сделать. Не знаю, кто создатель (мема), но спасибо вам, кто бы вы ни были", — прокомментировала публикацию актриса.