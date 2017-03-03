Сегодня в Куропатках проходит общегородской митинг. Здесь на протяжении 12 дней стоял лагерь активистов, которые не позволили начать строительство бизнес-центра.

Сейчас участники митинга решают, останется стоять лагерь или его можно будет убирать. Руководитель «Движения за свободу» Юрий Губаревич отметил во время митинга, что лагерь защитников должен стоять ровно до того момента, пока не будет выведена вся техника, убран забор и территория будет возвращена в охранную зону.

Лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик заявил, что забывать то, что произошло в Куропаах нельзя, так как там лежат беларусы, люди. Он высказал уверенность в том, что активистам удасться отстоять Куропаты .

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Павел Северинец поблагодарил защитников Куропат и сказал, что куропатский крест - символ Беларуси.

Виталий Рымашевский подчеркнул, что в сложившейся ситуации виноват Мингорисполком , а Алексей Янукевич считает, что следует требовать разработки новых схем охранных зон.

Сейчас в Куропатах собралось порядка ста человек, среди которых оппозиционные политики и лидер лагеря защитников Куропат Дмитрий Дашкевич. Присутствуют Павел Северинец, Владимир Некляев, Виталий Рымашевский, Алексей Янукевич, Вячеслав Сивчик, Юрий Губаревич, Татьяна Короткевич, Андрей Дмитриев.

Местные жители благодарят «молодофронтовцев», говорят о том, что кардинально поменяли свое отношение к организации. Люди громко кричали «Дзякуй» Дмитрию Дашкевичу.

Фото: Ольга Быковская, БДГ