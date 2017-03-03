﻿ Лукашенко: милиция заслужила высокую оценку белорусского народа. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Лукашенко: милиция заслужила высокую оценку белорусского народа

04.03.2017 11:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 мар —  Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко высоко оценил работу милиционеров и заявил, что в стране ими гордятся.

Лукашенко: милиция заслужила высокую оценку белорусского народа
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко о МВД: порядок без порядочности не бывает

В Беларуси 4 марта проходят торжественные мероприятия, посвященные 100-летию милиции.

"Мы с благодарностью и глубоким уважением помним всех, кто не щадя сил стоял на страже закона и интересов граждан", — заявил глава государства в субботу в Минске перед началом торжественного милицейского марша, который проходит в центре белорусский столицы.

По его словам, белорусские милиционеры "успешно поддерживают высокий уровень правопорядка в стране". Он отметил, что перед МВД "стоят масштабные задачи по укреплению статуса Беларуси как безопасного государства".

Лукашенко: милиция заслужила высокую оценку белорусского народа
© Sputnik / Виктор Толочко
Парад в Минске, посвященный 100-летию милиции

"Сегодня органы внутренних дел заслужили высокую оценку всего белорусского народа. За неустанность, самоотверженность и силу духа, которая подвигает вас, невзирая на опасность, защищать белорусский народ. В Беларуси гордятся всеми, кто бережет честь мундира, являясь образцом личной порядочности и принципиальности", — отметил глава государства.

"Здесь ценят настоящих профессионалов, достойно выполняющих свой долг. Вы призваны воплощать лучшие человеческие качества: ответственность, мужество и готовность прийти на помощь в любую минуту", — подчеркнул президент.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства отметил, что, сохраняя лучшие традиции и накопленный опыт, в наши дни сотрудники МВД успешно поддерживают высокий уровень правопорядка в стране.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
В Куропатах проходит большой митинг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика