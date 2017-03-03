|
Лукашенко: милиция заслужила высокую оценку белорусского народа
04.03.2017 11:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко высоко оценил работу милиционеров и заявил, что в стране ими гордятся.
© Sputnik / Виктор Толочко
В Беларуси 4 марта проходят торжественные мероприятия, посвященные 100-летию милиции.
"Мы с благодарностью и глубоким уважением помним всех, кто не щадя сил стоял на страже закона и интересов граждан", — заявил глава государства в субботу в Минске перед началом торжественного милицейского марша, который проходит в центре белорусский столицы.
По его словам, белорусские милиционеры "успешно поддерживают высокий уровень правопорядка в стране". Он отметил, что перед МВД "стоят масштабные задачи по укреплению статуса Беларуси как безопасного государства".
© Sputnik / Виктор Толочко
Парад в Минске, посвященный 100-летию милиции
"Сегодня органы внутренних дел заслужили высокую оценку всего белорусского народа. За неустанность, самоотверженность и силу духа, которая подвигает вас, невзирая на опасность, защищать белорусский народ. В Беларуси гордятся всеми, кто бережет честь мундира, являясь образцом личной порядочности и принципиальности", — отметил глава государства.
"Здесь ценят настоящих профессионалов, достойно выполняющих свой долг. Вы призваны воплощать лучшие человеческие качества: ответственность, мужество и готовность прийти на помощь в любую минуту", — подчеркнул президент.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства отметил, что, сохраняя лучшие традиции и накопленный опыт, в наши дни сотрудники МВД успешно поддерживают высокий уровень правопорядка в стране.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии