МИНСК, 5 мар — Sputnik. Белый дом намерен значительно сократить иностранную помощь другим государствам, считая, что тратить деньги следует внутри страны.

Директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвани в воскресенье прокомментировал публикацию Wall Street Journal о планах Трампа сократить на 37% бюджеты госдепартамента и Агентства международного развития (USAID: центральное ведомство по оказанию помощи за рубежом — Sputnik), размер которых составляет 50 миллиардов долларов каждый.

"Мы собираемся предложить сокращение иностранной помощи, и мы собираемся предложить потратить эти деньги здесь (в США)", — сказал Малвани. По его словам, эти сокращения будут "довольно значительными".

Логика новой американской администрации проста: меньше потраченных денег за рубежом означает больше потраченных денег внутри страны. Директор бюджетного управления сообщил, что подобные меры позволят администрации покрыть увеличенные на 54 миллиарда долларов расходы на военный бюджет.

Как ожидается, администрация США до 16 марта представит на рассмотрение конгресса предварительный проект федерального бюджета на 2018-й финансовый год. Сообщалось, что в нем на 54 миллиарда долларов планируется увеличить военный бюджет. Трамп 28 февраля заявил, что оборонный бюджет США может быть дополнительно увеличен на 30 миллиардов долларов. Осенью 2016 года сенат США одобрил военный бюджет-2017 в 602 миллиардов долларов.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон согласился с предложением Белого дома сократить бюджет госдепартамента, но хочет сделать это на более "мягких условиях". Вместо предложенного Белым домом разового сокращения расходов на иностранную помощь и дипломатические нужды на 37%, госсекретарь хотел бы растянуть данный процесс на три года.