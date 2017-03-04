МИНСК, 5 мар — Spuntik. Предложение главы МИД Австрии Себастьяна Курца "расселять" беженцев не в Европе, а в Грузии или балканских странах, напрямую затрагивает интересы национальной безопасности России, имеющей с Грузией общую границу, заявил журналистам в воскресенье первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.



© REUTERS Antonio Parrinello Австрия предлагает переселить беженцев из ЕС в Грузию

"Предложение главы МИД Австрии Себастьяна Курца прямо затрагивает интересы национальной безопасности России, имеющей с Грузией общую границу, прежде всего, в аспекте угрозы, которую несет международный терроризм", — подчеркнул он. Сенатор напомнил о времени, когда в Панкисском ущелье Грузии готовились террористы, орудовавшие затем на Кавказе.

По мнению политика, заявление главы австрийского внешнеполитического ведомства — "вброс, чтобы проверить реакцию той же Грузии". Но он не исключил, что дальше могут последовать и более конкретные предложения.

"Очевидно, что страны ЕС будут стремиться по возможности снять с себя бремя миграционного кризиса и переложить его на других", — сказал Клинцевич.

Он напомнил, что недавно Грузия получила безвизовый режим с Евросоюзом, а "бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке".