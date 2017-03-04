МИНСК, 5 мар — Sputnik. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что планирует в четверг встретиться в Москве с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Сирии. В эти же дни в Москве будет находится и президент Турции Эрдоган, который также планировал обсудить с российским лидером тему Сирии.

В Кремле подтвердили обе встречи, но особо отметили, что трехстороннего контакта не будет.

Пезидент РФ Владимир Путин планирует встретиться в Москве 9 марта с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и с президентом Турции Реджепом Эрдоганом 10 марта, уточнил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Позиция Нетаньяху

Для Нетаньяху это будет уже четвертый визит в Россию за последние полтора года. По итогам одного из них, осенью 2015 года, Израиль и Россия наладили механизм коммуникаций, который призван обезопасить войска обеих стран от случайных столкновений и иных опасных инцидентов при проведении операций в Сирии.

В четверг израильский премьер намерен поднять вопрос о попытках Ирана создать постоянное военное присутствие в Сирии и заявит о "решительном несогласии" с этим Израиля.

Он обвинил Иран в стремлении на постоянной основе разместить свои силы в Сирии и развернуть антиизраильский фронт на сопредельных Голанских высотах.

"В рамках этих соглашений (о сирийском урегулировании) и вне их Иран старается на постоянной основе обосноваться в Сирии с присутствием наземных и морских сил, а также постепенными попытками открыть фронт против нас на Голанских высотах", — сказал Нетаньяху.

Вопрос Эрдогана

Президент Турции Тайип Эрдоган Эрдоган прибудет 9 марта в Москву для участия в заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня. Как ожидается, основной темой переговоров станут именно экономические вопросы, в том числе взаимодествие в торговле и туризме. Но стороны также обсудят и сирийский вопрос, в том числе и совместную борьбу с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство".