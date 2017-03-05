МИНСК, 6 мар — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, который пройдет в Бишкеке 6-7 марта, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.

Там отметили, что в повестку заседания включено 12 вопросов. Планируется, что главы правительств обсудят состояние взаимной торговли в 2015-2016 годах, сферы экономики, обладающие интеграционным потенциалом в ЕАЭС, и меры, направленные на его использование, а также возможности устранения препятствий в развитии внутреннего рынка Союза.

"Стороны согласуют совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса, спроса и предложения государств — членов ЕАЭС по основным видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия на текущий год", — добавили в пресс-службе.

Также на рассмотрение вынесен вопрос об организации в странах ЕАЭС производства аналогов выпускаемых в третьих странах комплектующих для машин и оборудования для сельского хозяйства.

Главы правительств обсудят меры по развитию экспорта на рынки третьих стран сельхозтехники и оборудования, производимых в государствах ЕАЭС.