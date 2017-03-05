﻿ Кобяков поедет в Бишкек на заседание межправсовета ЕАЭС. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Кобяков поедет в Бишкек на заседание межправсовета ЕАЭС

06.03.2017 13:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 мар — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, который пройдет в Бишкеке 6-7 марта, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.

Там отметили, что в повестку заседания включено 12 вопросов. Планируется, что главы правительств обсудят состояние взаимной торговли в 2015-2016 годах, сферы экономики, обладающие интеграционным потенциалом в ЕАЭС, и меры, направленные на его использование, а также возможности устранения препятствий в развитии внутреннего рынка Союза. 

"Стороны согласуют совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса, спроса и предложения государств — членов ЕАЭС по основным видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия на текущий год", — добавили в пресс-службе.

Также на рассмотрение вынесен вопрос об организации в странах ЕАЭС производства аналогов выпускаемых в третьих странах комплектующих для машин и оборудования для сельского хозяйства.

Главы правительств обсудят меры по развитию экспорта на рынки третьих стран сельхозтехники и оборудования, производимых в государствах ЕАЭС.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В повестке заседания Совета – 12 вопросов, в экономическом блоке планируется обсудить устранение препятствий в торговле и использование интеграционного...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Тема недели: о чем будет говорить Путин с Нетаньяху и Эрдоганом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика