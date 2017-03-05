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Данкверт не собирается в Беларусь, несмотря на приглашение Зайца

06.03.2017 14:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мар — Sputnik. Глава Россельхознадзора Сергей Данкеверт не планировал свой визит в Беларусь, несмотря на приглашение министра сельского хозяйства и продовольствия республики Леонида Зайца, заявили в пресс-службе российского надзорного ведомства.

Данкверт не собирается в Беларусь, несмотря на приглашение Зайца
© Sputnik / Виктор Толочко
Данкверта пригласили в Беларусь и пообещали, что он вернется домой

Ранее Заяц лично пригласил главу Россельхознадзора посетить Беларусь для "налаживания отношений в сфере поставок продуктов". По его словам, белорусская сторона с удовольствием встретит и покажет Данкверту отечественные предприятия.

"Нет, однозначно мы не собираемся туда (в Беларусь — Sputnik), более того, не совсем понятно, к чему они приглашают, Данкверт как не собирался туда ехать до высказывания Лукашенко, так и сейчас не собирается, у нас нет причин туда ехать", — сказала пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано, слова которой приводит РИА Новости.

Она пояснила, что визит в Беларусь ранее планировался на уровне технических специалистов, которые должны были поехать по существующим вопросам по растительной продукции. Однако, по ее словам, эти мероприятия также были отменены. "Лично Данкверт не собирался туда ехать, это не тот уровень, чтобы ехал сам руководитель", — уточнила Мелано.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 февраля предложил возбудить уголовное дело в отношении Данкверта за якобы препятствование поставкам белорусского продовольствия в РФ. В Россельхознадзоре тогда заявили, что не видят причин для беспокойства и уверены в правомерности своих решений относительно поставок сельхозпродукции из республики.

В начале февраля руководство Россельхознадзора приняло решение временно отложить запланированный визит своих специалистов в Беларусь, опасаясь провокаций с белорусской стороны по отношению к своим сотрудникам. На прошлой неделе министр внутренних дел Игорь Шуневич заявил, что МВД продолжает доследственные проверки в отношении чиновников Россельхознадзора.

 
Теги: Минск
 
 
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В пресс-службе Россельхознадзора обратили внимание, что мероприятие, на которое зовут руководителя ведомства, не его уровень.

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