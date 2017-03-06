МИНСК, 6 мар — Sputnik. Новый иммиграционный указ президента США Дональда Трампа о запрете гражданам ряда стран на въезд страну не касается граждан Ирака, сообщило министерство внутренней безопасности США.



© REUTERS Jim Lo Scalzo/Pool Программная речь Трампа: Америка в поисках новых друзей

Новый указ Трампа приостанавливает въезд в США на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана, но Ирак, в отличие от предыдущего указа, отсутствует. Запрет не коснется тех, кто имеет действующую визу, выданную до 27 января, или вид на жительство в США. Документ вступает в силу 16 марта.

"Основываясь на гарантиях правительства Ирака, запрет на въезд в данном исполнительном указе не будет касаться граждан Ирака. Ирак предпринял шаги, чтобы улучшить сотрудничество с Соединенными Штатами в отборе граждан Ирака, так что было решено, что временный запрет на въезд не нужен", — говорится в пояснительных материалах к указу Трампа.

Кроме того, на 120 дней приостановлена программа приема беженцев в США, эта мера не коснется тех, кого уже приняли в США или обязались принять и назначили время прибытия на американскую территорию.

Граждане шести стран смогут попасть в США в последующие три месяца, если при рассмотрении их дела смогут доказать, что их въезд соответствует интересам США, говорится в распространенных министерством пояснительных материалах.

Вместе с тем в администрации Трампа обратили внимание, что новый указ главы государства не является запретом на въезд мусульман. По словам представителя президентской администрации, "это временный запрет на въезд граждан стран, которые на данный момент либо являются несостоявшимися государствами, либо государствами-спонсорами терроризма".

Кроме того, в администрации не исключили, что список может быть расширен.

Представитель администрации США заверил, что США в связи с указом не будут отменять уже выданные визы или разрешения беженцам поселиться в США.