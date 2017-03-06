МИНСК, 7 мар — Sputnik. Марши "рассерженных белорусов", протестующих против так называемого налога "на тунеядцев", организовывались в стране на деньги зарубежных спонсоров, заявил в специальном репортаже белорусский государственный телеканал "Беларусь 1".

В Беларуси граждане, которые не участвовали в финансировании госрасходов более 183 дней в году, признаются с 2015 года плательщиками социального сбора согласно декрету №3. Последний срок уплаты сбора за 2015 год наступил 20 февраля. Накануне этой даты, 17 февраля, в Минске прошла первая несанкционированная акция "Марш рассерженных белорусов", одним из ее организаторов выступил оппозиционный политик Николай Статкевич.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 1:25 / 8.60Mb / просмотров видео: 9510) Sputnik/Евгений Казарцев, Сергей Пушкин © Sputnik/ Евгений Казарцев, Сергей Пушкин "Марш рассерженных белорусов" прошёл в Минске

"Статкевич хочет вернуться из политического забвения и ищет на это деньги. Находит два источника за рубежом: один по линии "Европейской Беларуси" Санникова (Андрей Санников — оппозиционный политик и экс-кандидат в президенты на выборах 2010 года — Sputnik), второй — в Киеве, у криминального бизнесмена Сманцера. Накануне акции 17 февраля Статкевич едет в Киев и встречается со своим "кошельком", после чего возвращается в Минск, чтобы возглавить марш протеста", — говорится с репортаже телеканала.

В доказательство этого телеканал приводит записи телефонных разговоров Статкевича с бизнесменом Сманцером и оппозиционным активистом Дмитрием Бондаренко. Телеканал утверждает, что "Европейская Беларусь" Бондаренко и Санникова является "фейковой структурой".

Кроме того, по информации телеканала, в акциях протеста в Беларуси принимали участие и белорусские анархисты, которые "берут в Украине опыт и деньги — от 500 (долларов) до 3 тысяч долларов на выступление", а также проходят там "курсы повышения квалификации" по протестным действиям.



© Sputnik / Виктор Толочко Анархисты на Октябрьской

В записях телефонных разговоров Статкевич и Бондаренко обсуждают вопросы рекламы протестных акций и поддержки протестных настроений в обществе посредством соцсетей, а также вопросы оплаты проезда участникам акций. Говоря о связях Статкевича с Александром Сманцером, которого телеканал называет "белорусским бизнесменом с криминальным прошлым, осевшим в Украине", телеканал показывает их фотографии, на которых видно, что они сделаны 17 февраля в одном из киевских ресторанов.

"Хотел тебе (Сманцеру — Sputnik) еще раз сказать спасибо. Конечно, был очень большой риск, что несанкционированная акция в центре Минска и регионах… Люди из провинции очень боятся. Конечно, мы брали с запасом, но без тебя было бы невозможно. Даже получалось экономия. Ну даже 20 долларов на билеты — да там полтысячи хватит реально", — приводит телеканал запись телефонной беседы Статкевича со Сманцером.

Кроме того, в телесюжете утверждается, что акции протеста в Беларуси имеют несомненные связи с украинским Майданом. Один из аргументов — участие в белорусских акциях анархистов, которые приходили на марши с закрытыми лицами.

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Бресте" title="Протесты в Бресте" class=""> © Sputnik / Дмитрий Босак. Протесты в Бресте

"Свои лица они прячут потому, что за плечами анархистов целый шлейф темных дел. (..) Кто даст гарантию, что анархисты с коктейлями Молотова не устроят в Минске вторую Одессу? (..) Декрет — это лишь предлог, и День Воли — тоже предлог. Просто им не нравится, что у нас мирно и спокойно", — говорится в репортаже.