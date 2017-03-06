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Медведев посоветовал не упражняться в подсчетах цены российского газа
07.03.2017 10:36 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 мар — Sputnik. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал страны — партнеры России по ЕАЭС не "упражняться в подсчетах" цен на российский газ и заметил, что если бы некоторые страны не входили в состав Союза, они покупали бы газ по европейским ценам.
В Бишкеке 7 марта проходит заседание межправительственного совета ЕАЭС, в котором принимают участие главы правительств стран Союза. Белорусский премьер Андрей Кобяков, выступая на заседании, отметил, что проблемы в отношениях Москвы и Минска и неурегулированный нефтегазовый спор мешают развиваться ЕАЭС в целом.
"Давайте прямо, без обиняков, если бы некоторые страны, присутствующие здесь, не входили в состав нашего Союза, или вышли бы из него, они покупали бы сейчас газ по европейским ценам… И не надо ничего доказывать и упражняться в подсчетах, все было бы гораздо дороже", — сказал Медведев на заседании Евразийского Межправсовета, передает
Российский премьер подчеркнул, что об этом надо помнить, когда принимаются решения, которые блокируют или тормозят интеграцию. "Здесь никто никого насильно не держит", — сказал Медведев.
ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.
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Если бы некоторые страны ЕАЭС не входили бы в Союз или вышли из него, они покупали бы газ по европейским ценам. В ЕАЭС же никто "никого насильно не держит", подчеркнул...
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