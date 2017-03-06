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Медведев посоветовал не упражняться в подсчетах цены российского газа

07.03.2017 10:36 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 мар — Sputnik. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал страны — партнеры России по ЕАЭС не "упражняться в подсчетах" цен на российский газ и заметил, что если бы некоторые страны не входили в состав Союза, они покупали бы газ по европейским ценам.

В Бишкеке 7 марта проходит заседание межправительственного совета ЕАЭС, в котором принимают участие главы правительств стран Союза. Белорусский премьер Андрей Кобяков, выступая на заседании, отметил, что проблемы в отношениях Москвы и Минска и неурегулированный нефтегазовый спор мешают развиваться ЕАЭС в целом.

"Давайте прямо, без обиняков, если бы некоторые страны, присутствующие здесь, не входили в состав нашего Союза, или вышли бы из него, они покупали бы сейчас газ по европейским ценам… И не надо ничего доказывать и упражняться в подсчетах, все было бы гораздо дороже", — сказал Медведев на заседании Евразийского Межправсовета, передает Sputnik Кыргызстан.

Российский премьер подчеркнул, что об этом надо помнить, когда принимаются решения, которые блокируют или тормозят интеграцию. "Здесь никто никого насильно не держит", — сказал Медведев.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

 
Теги: Минск
 
 
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Если бы некоторые страны ЕАЭС не входили бы в Союз или вышли из него, они покупали бы газ по европейским ценам. В ЕАЭС же никто "никого насильно не держит", подчеркнул...

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