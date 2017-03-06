Накануне белорусское государственное телевидение показало очередной документальный фильм, в котором в буквальном смысле смешалось все: Майдан, белорусская оппозиция, некие «бандеровцы» и белорусские анархисты.

Волна акций протеста , которая прокатилась по Беларуси в связи с принятым и начавшим действовать Декретом №3 вызвала закономерную реакцию властей: по белорусской традиции об отмене сомнительного документа речи нет, однако для устрашения и манипулирования гражданами подключатся абсолютно все возможные в этой ситуации рычаги. В первую очередь - воздействие посредством информации.

Белорусское телевидение ожидаемо встало на сторону властей, которые придумали и ввели документ, возмутивший простых граждан. Сейчас чиновники просто не знают, что делать с Декретом №3: сверху требовали введения документа, но резкой реакции тихого и малоактивного белорусского общества на него вряд ли кто-то действительно ожидал. Даже оппозиция, которую в фильме «гнобят» на все лады. Никто не ожидал, что в областных городах на акции выйдут сотни человек. Потому что белорусов давно разучили протестовать, разучили громко выражать свое мнение, разучили говорить о проблемах вслух. И телевидение сыграло в этом не последнюю роль.

Во вчерашнем фильме (называется он поэтично «Звонок другу») главную роль отвели Николаю Статкевичу. Отвели заслуженно, ведь минская акция протеста , которую проигнорировали (а значит не были уверены в успешности) даже «коллеги по цеху» Статкевича, стала не просто массовой, она в какой-то мере вернула людям веру в то, что они могут и должны выражать свое недовольство. И если власть не понимает очевидного (а Декрет №3 очевидно провальный, и кому как не чиновникам следовало бы знать, как обстоят дела в стране с работой, зарплатой и общими настроениями людей по этим вопросам), люди идут на улицу. Потому что достучаться до высоких чинов другими способами они не могут: слишком уж велика пропасть между простым работягой и чиновником в Беларуси.

Безусловно проще слить в кучу всю отрицательную информацию, которую удалось притянуть за уши (здесь вам и Майдан с весьма странной интерпретацией происходящего в Украине три года назад, больше похожей на выдержки из пропагандистских передач российского телевидения, и террористы-анархисты, и финансирование деятельности Статкевича из Европы, и даже Хатынь, которую сжигали… бандеровцы), чем признать неправильность очередного решения . Безусловно проще запугать граждан страны очередным пасквилем, который в любой из стран, где незыблемо верховенство судебной системы, тянет на солидный иск за оскорбление и клевету (и речь не о Статкевиче, чьи телефонные разговоры прослушиваются и выдаются на обозрение страны в вольном монтаже работников телеканала Беларусь-1, а обо всем происходящем в фильме), чем пойти с людьми на диалог.

Проще пугать войной, революцией, анархией и хаосом, чем наконец признать, что белорусский народ имеет право на недовольство и мирный протест. И этот протест не имеет ничего общего с оппозицией и уж тем более неведомо откуда приплетенной Украиной с ее внутренними делами, не имеющими к Беларуси никакого отношения. Этот протест - крик отчаянья людей, которых никто не видит и не слышит очень много лет. Власть за четверть века совершенно забыла о том, что чиновник - лишь нанятый народом менеджер, власть так и не научилась призначать ошибок, не научилась красиво выходить из спорных ситуаций, когда государство идет своим путем, а люди - своим.

Сейчас власти хотят снизить градус недовольства в обществе, но поступают очень топорно, запугивая народ сомнительными фильмами. Вот только при чем тут Статкевич, Бондаренко и анархисты, если Декрет о тунеядстве придумали не в оппозиции, не в Украине, и не в Европе, а в кабинетах белорусских чиновников?..

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