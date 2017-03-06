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БТ пугает граждан страны Статкевичем, Майданом и анархистами
07.03.2017 10:41 — Новости Политики | БДГ
Накануне белорусское государственное телевидение показало очередной документальный фильм, в котором в буквальном смысле смешалось все: Майдан, белорусская оппозиция, некие «бандеровцы» и белорусские анархисты.
Белорусское телевидение ожидаемо встало на сторону властей, которые придумали и ввели документ, возмутивший простых граждан. Сейчас чиновники просто не знают, что делать с Декретом №3: сверху требовали введения документа, но резкой реакции тихого и малоактивного белорусского общества на него вряд ли кто-то действительно ожидал. Даже оппозиция, которую в фильме «гнобят» на все лады. Никто не ожидал, что в областных городах на акции выйдут сотни человек. Потому что белорусов давно разучили протестовать, разучили громко выражать свое мнение, разучили говорить о проблемах вслух. И телевидение сыграло в этом не последнюю роль.
Во вчерашнем фильме (называется он поэтично «Звонок другу») главную роль отвели Николаю Статкевичу. Отвели заслуженно, ведь
Безусловно проще слить в кучу всю отрицательную информацию, которую удалось притянуть за уши (здесь вам и Майдан с весьма странной интерпретацией происходящего в Украине три года назад, больше похожей на выдержки из пропагандистских передач российского телевидения, и террористы-анархисты, и финансирование деятельности Статкевича из Европы, и даже Хатынь, которую сжигали… бандеровцы), чем признать
Проще пугать войной, революцией, анархией и хаосом, чем наконец признать, что белорусский народ имеет право на недовольство и мирный протест. И этот протест не имеет ничего общего с оппозицией и уж тем более неведомо откуда приплетенной Украиной с ее внутренними делами, не имеющими к Беларуси никакого отношения. Этот протест - крик отчаянья людей, которых никто не видит и не слышит очень много лет. Власть за четверть века совершенно забыла о том, что чиновник - лишь нанятый народом менеджер, власть так и не научилась призначать ошибок, не научилась красиво выходить из спорных ситуаций, когда государство идет своим путем, а люди - своим.
Сейчас власти хотят снизить градус недовольства в обществе, но поступают очень топорно, запугивая народ сомнительными фильмами. Вот только при чем тут Статкевич, Бондаренко и анархисты, если Декрет о тунеядстве придумали не в оппозиции, не в Украине, и не в Европе, а в кабинетах белорусских чиновников?..
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Накануне белорусское государственное телевидение показало очередной документальный фильм, в котором в буквальном смысле смешалось все: Майдан, белорусская...
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