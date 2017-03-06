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Песков: РФ последовательна в нефтегазовом споре с Минском

07.03.2017 13:19 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 мар — Sputnik. Москва занимает последовательную позицию по газовому вопросу с Минском, на рабочем уровне доводит ее до белорусских коллег, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: РФ последовательна в нефтегазовом споре с Минском
© Sputnik Сергей Гунеев
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Беларусь и РФ уже больше года не могут согласовать условия поставки газа в республику, из-за разного подхода к вопросам ценообразования газовый долг Минска уже достиг 660 миллионов долларов. На фоне неплатежей Беларуси РФ сократила поставки нефти в республику.

"Что касается так называемого газового спора, у России здесь весьма последовательная позиция, и на рабочем уровне, скажем так, достаточно последовательно доводится до наших белорусских коллег", — заявил Песков журналистам, комментируя вопрос о газовом споре, который возник между Россией и Беларусью. Слова пресс-секретаря приводит РИА Новости.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства напомнил, что ранее Владимир Путин заявил о важности хороших взаимоотношений с Белоруссией.

"Мы очень дорожим этими отношениями, и лучшим подтверждением этого является объем прямой и косвенной помощи, которую оказывает Российская Федерация нашей братской Беларуси", — напомнил Песков.

 
Теги: Минск
 
 
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В то же время Россия дорожит хорошими отношениями с Беларусью, это подтверждается объемом прямой и косвенной помощи белорусской экономике.

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