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Кремль: конкретной даты встречи Путина и Лукашенко до сих пор нет
07.03.2017 13:10 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 мар — Sputnik. Дата проведения Высшего государственного совета Беларуси и России с участием президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина еще не определена, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что встреча Путина и Лукашенко может состояться на полях саммита Союзного государства 9 февраля. Однако окончательно дата так и не была согласована сторонами.
"По-прежнему идет подготовка к проведению ВГС, дата пока не назначена, но по мере готовности эта дата так или иначе будет формализована", — сообщил Песков, слова которого приводит
Он напомнил, что тема развития ЕАЭС является приоритетной для Путина, который придает большое значение участию РФ в этом объединении.
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Подготовка к заседанию Высшего государственного совета (ВГС) России и Беларуси продолжается, заверил пресс-секретарь Путина.
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