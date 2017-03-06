МИНСК, 7 мар – Sputnik. Министра иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с главой Представительства ЕС в республике Андреа Викторин, на которой были обсуждены вопросы сотрудничества Беларуси и Евросоюза, сообщили Sputnik в пресс-службе МИД.

По информации белорусского внешнеполитического ведомства, переговоры глав МИД и представительства прошли в Минске во вторник.

"В ходе встречи были предметно рассмотрены вопросы сотрудничества по линии Беларусь – ЕС и будущее его дальнейшего развития", – сказали в МИД.

Там также сообщили, что Макей и Викторин обсудили организацию ряда совместных мероприятий, в том числе очередной раунд заседания координационной группы Беларусь – ЕС, а также перспективы участия республики в саммите "Восточного партнерства", который состоится в ноябре текущего года.

"Восточное партнерство" — проект Европейского союза, ставящий целью развитие интеграционных связей ЕС с шестью странами бывшего СССР: Украиной, Молдавией, Азербайджаном, Арменией, Грузией и Беларусью. Учрежден в 2009 году.