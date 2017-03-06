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Макей обсудил с Викторин ноябрьский саммит "Восточного партнерства"

07.03.2017 15:22 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 мар – Sputnik. Министра иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с главой Представительства ЕС в республике Андреа Викторин, на которой были обсуждены вопросы сотрудничества Беларуси и Евросоюза, сообщили Sputnik в пресс-службе МИД.

Макей обсудил с Викторин ноябрьский саммит "Восточного партнерства"
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По информации белорусского внешнеполитического ведомства, переговоры глав МИД и представительства прошли в Минске во вторник.

"В ходе встречи были предметно рассмотрены вопросы сотрудничества по линии Беларусь – ЕС и будущее его дальнейшего развития", – сказали в МИД.

Там также сообщили, что Макей и Викторин обсудили организацию ряда совместных мероприятий, в том числе очередной раунд заседания координационной группы Беларусь – ЕС, а также перспективы участия республики в саммите "Восточного партнерства", который состоится в ноябре текущего года.

"Восточное партнерство" — проект Европейского союза, ставящий целью развитие интеграционных связей ЕС с шестью странами бывшего СССР: Украиной, Молдавией, Азербайджаном, Арменией, Грузией и Беларусью. Учрежден в 2009 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Главы МИД и представительства ЕС в Беларуси провели встречу в Минске –на ней речь шла о ряде совместных мероприятий.

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