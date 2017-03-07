По итогам заседания Евразийского межправительственного совета, который прошел в Бишкеке, подписано 10 документов. Но запомнится он прежде всего пикировкой Медведева и Кобякова. Эксперты говорят, что сегодня у ЕАЭС и отношений Беларуси и России непредсказуемая перспектива с негативным прогнозом.

Медведев пугает и угрожает

В случае выхода стран-членов из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для них значительно вырастут цены на российский газ и вообще на все. С таким угрозами на заседании Евразийского Межправительственного совета в Бишкеке выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По его подсчетам, это было бы порядка 200 долларов за тысячу кубометров.

«Об этом надо помнить, когда принимаются решения, которые блокируют или тормозят нашу интеграцию. В конце концов, здесь насильно никто никого не держит. Мы это с вами понимаем, мы добровольно все это создали», — заявил Медведев.

Как заявил он, участники ЕАЭС не должны позволять себе разменов за общий счет.

Кстати, российский премьер признал спад торговли внутри ЕАЭС и призвал сделать ряд выводов из сложившейся внутри объединения экономической ситуации. По его мнению, товарооборот внутри союза продолжает испытывать негативное воздействие извне: во всем виновато падение цен на сырьевых рынках и слабый рост мировой экономики, сообщает портал Союзного государства.

«Преодоление спада торговли — актуальная задача на этот год», — сказал российский премьер-министр, добавив, что в последние месяцы увеличилось производство в сфере сельского хозяйства, преодолен спад промышленного производства, а также наблюдается рост итоговых стоимостных характеристик взаимной торговли.

Справка БДГ

7 марта Бишкеке главы правительств обсудили состояние взаимной торговли в 2015-2016 годах, сферы экономики, обладающие интеграционным потенциалом, а также возможности устранения препятствий в развитии внутреннего рынка ЕАЭС. Стороны согласовали прогнозы развития АПК, обсудили меры по развитию экспорта на рынки третьих стран.

По итогам заседания Евразийского межправительственного совета подписано 10 документов.

Следующее заседание Евразийского межправительственного совета планируется провести в Казани.

Проблемы нарастают как снежный ком

Проблемы в отношениях с Россией влияют на участие Беларуси в интеграционных процессах в Евразийском экономическом союзе, заявил в ответ премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

«Мы вынуждены констатировать, что сегодня не исполняется двусторонняя нормативно-правовая база, которая была создана не в отрыве, а как раз в тесной взаимосвязи с многосторонними договоренностями в Евразийском экономическом союзе, — сказал Кобяков. — Причем проблемы в двусторонних отношениях фундаментально влияют на наше участие в многосторонних интеграционных процессах».

Он делает следующий вывод: «проблемы в двусторонних отношениях влияют искажающе на евразийскую интеграцию».

Премьер-министр отметил, что Беларусь выражает крайнюю озабоченность в связи с сохраняющейся неурегулированностью с российской стороной проблем в нефтегазовой сфере, несоблюдением двусторонних и многосторонних договоренностей по условиям поставок энергоносителей и бездействии на этом фоне Евразийской экономической комиссии.

Он напомнил, что Беларусь еще в 2014 году требовала, снятия «барьеров, ограничений и изъятий в торговле отдельными видами товаров и оказании отдельных видов услуг, в первую очередь в отношении энергоносителей, продукции сборочных производств и других чувствительных позиций».

По-настоящему прорывных, знаковых успехов евразийской интеграции пока нет, констатировал он. В частности, не разработан механизм функционирования Евразийского экономического союза в условиях применения одним из государств-членов односторонних мер защиты рынка в отношении других государств — а попросту говоря, что делать, если 2,5 года назад Россия ввела санкции.

«В условиях действия ответных санкционных мер со стороны России в течение более чем 2,5 лет мы так и не смогли договориться по транзиту товаров в третьи страны, а это прямые потери бюджета», — цитирует премьер-министра БелТА.

«Мы поставили задачу реализовать фундаментальность свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, являющихся базисом нашего экономического союза. Вынуждены констатировать, что создаются все новые препятствия и барьеры», — заявил Андрей Кобяков.

Он заявил, что разница в ценах на газ «между Беларусью и Российской Федерацией выросла с 38% в начале 2014 до 110% в 2016 году». «Почему после создания ЕАЭС вместо постепенного сокращения разница стала почти в три раза выше? Какая свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы здесь может быть?» — спросил белорусский премьер.

Он напомнил, что при подписании договора о ЕАЭС стороны договорились об отдельных изъятиях, но при этом договорились и о их ликвидации в кратчайшие сроки. «Вместо этого всевозможные внутренние препятствия только нарастают как снежный ком», — подчеркнул Кобяков, назвав тренд эскалацией ограничений («национальные программы импортозамещения, в которых товары, произведенные в других странах ЕАЭС, почему-то оказываются чужеродными»).

Руководитель белорусского правительства отметил и позитивные моменты интеграции в ЕАЭС, среди которых расширение внешнеэкономических связей ее стран-участниц. Андрей Кобяков также подчеркнул, что он «является горячим сторонником интеграции».

Последовательная позиция Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал перепалку Кобякова с Медведевым.

«Что касается так называемого газового спора, у России здесь весьма последовательная позиция, и на рабочем уровне, скажем так, достаточно последовательно доводится до наших белорусских коллег», — цитирует Пескова «Лента.ру».

«По-прежнему идет подготовка к проведению Высшего госсовета Союзного государства, дата пока не назначена, но по мере готовности эта дата так или иначе будет формализована», — сообщил Песков.

Это значит, что дата встречи Лукашенко и Путина до сих пор не согласована.

Негативный прогноз

«То что нынешнее состояние газовых отношений влияет на общее состояние отношений Беларуси и России — это очевидно. И это проявилось еще раз в Бишкеке. Реакция Медведева была довольно жесткой, и Кобяков не заискивал», — сказал БДГ политический обозреватель Роман Яковлевский.

Он напомнил, что далек от разрешения и газовый конфликт, долг за газ Беларуси достиг 600 млн долларов, встреча Лукашенко и Путина в Сочи так и не состоялась.

«Путин оказался в Алматы с Нурсултаном Назарбаевым. Эта встреча не анонсировалась. Позже Назарбаев звонил в Минск и выражал обеспокоенность конфликтом. На мой взгляд, это свидетельствует о том, что Путин мог обсуждать с Назарбаевым варианты обсуждения, но обсудили они только между собой, а не в присутствии Лукашенко. И кодекс ЕАЭС до сих пор не подписан», — пояснил эксперт.

«Это приводит нас к непредсказуемой перспективе с негативными последствиями как для инициаторов проекта евразийской интеграции, так и для белорусской стороны и в том числе для двусторонних отношений. Никакого оптимизма ситуация не вселяет», — заключил Роман Яковлевский.

Справка БДГ

Александр Лукашенко в декабре 2016 года отказался ехать на подписание Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, что не помешало подписать документ остальным участникам интеграционного образования.