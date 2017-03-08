МИНСК, 9 мар — Sputnik. Мировые СМИ обсуждают видеозапись обращения молодого человека, который представился как Ким Хан Соль (внук бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира — Sputnik), показал свой северокорейский паспорт и заявил, что это его отец был убит "несколько дней назад".

"Меня зовут Ким Хан Соль, я из Северной Кореи. Я член семьи Кимов. Мой отец был убит несколько дней назад. Сейчас я нахожусь вместе с матерью и сестрой. Надеюсь на улучшение ситуации", — цитирует слова молодого человека Sputnik Германия .

Интерес к видеообращению связан с тем, что оно стало первым публичным признанием члена семьи Ким Чен Нама факта его убийства.

Тайная жизнь и смерть в Малайзии



© REUTERS Athit Perawongmetha Полиция: Ким Чен Нам был отравлен жидкостью "Ви-Экс"

Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля скончался 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Полиция обнаружила на его коже следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного по международной конвенции о химическом оружии. Южная Корея с самого начала утверждала, что погибшим был Ким Чен Нам, старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына. Малайзийская полиция пока не нашла окончательных подтверждений причины смерти северокорейского гражданина, не установила окончательно его личность, не знает происхождения ядовитого вещества VX и не имеет однозначных доказательств причастности к делу КНДР.

Ким Чен Нам — это старший брат нынешнего лидера этой страны Ким Чен Ына. У них разные матери, но один отец — скончавшийся в 2011 году Ким Чен Ир. Вместе со своей семьей Ким Чен Нам жил в Макао и занимался бизнесом, отдалившись от политики. В одном из зарубежных телеинтервью его сын Ким Хан Соль признался, что никогда не видел ни своего деда Ким Чен Ира, ни нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына.

Нападение на Ким Чен Нама было совершено в Малайзии 13 февраля, но видео опубликовано только сейчас, возможно после того, как его семья оказалась в безопасности. Никто из родственников Ким Чен Нама пока не приехал в Куала-Лумпур на опознание тела погибшего и анализ молекул ДНК. Власти Малайзии подозревают граждан КНДР в убийстве Ким Чен Нама, у которого был дипломатический паспорт на имя Ким Чхоль.

Со своей стороны Пхеньян отрицает причастность к смерти этого человека и обвиняет Малайзию в сговоре с Южной Кореей, которая убеждена, что в убийстве замешаны власти КНДР.

Бегство семьи

Видео было загружено в сеть неизвестной до сих пор организацией "Гражданская оборона Чхоллима", которая на своем сайте в интернете благодарит за помощь в защите Ким Хан Соля правительство Нидерландов, Китая и США.

Организация сообщила на своем сайте, что к ней обратилась семья Ким Чен Нама с просьбой предоставить убежище, что и было сделано. Место пребывания жены, сына и дочери убитого сводного брата лидера КНДР не указывается. Говорится лишь, что экстренная помощь была предоставлена Нидерландами, США, Китаем и еще одной страной, которая не пожелала быть упомянутой.

Посол Нидерландов в Южной Корее Лоди Эмбрехт заявил перед журналистами, что он и правительство его страны видели размещенное в интернете обращение сына убитого в Куала-Лумпуре Ким Чен Нама, однако не стал комментировать упоминание своего имени в связи с предоставлением убежища его семье.