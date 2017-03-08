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Внук Ким Чен Ира рассказал об убийстве отца
09.03.2017 08:42 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мар — Sputnik. Мировые СМИ обсуждают видеозапись обращения молодого человека, который представился как Ким Хан Соль (внук бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира — Sputnik), показал свой северокорейский паспорт и заявил, что это его отец был убит "несколько дней назад".
"Меня зовут Ким Хан Соль, я из Северной Кореи. Я член семьи Кимов. Мой отец был убит несколько дней назад. Сейчас я нахожусь вместе с матерью и сестрой. Надеюсь на улучшение ситуации", — цитирует слова молодого человека
Интерес к видеообращению связан с тем, что оно стало первым публичным признанием члена семьи Ким Чен Нама факта его убийства.
Тайная жизнь и смерть в Малайзии
© REUTERS Athit Perawongmetha
Нападение на Ким Чен Нама было совершено в Малайзии 13 февраля, но видео опубликовано только сейчас, возможно после того, как его семья оказалась в безопасности. Никто из родственников Ким Чен Нама пока не приехал в Куала-Лумпур на опознание тела погибшего и анализ молекул ДНК. Власти Малайзии подозревают граждан КНДР в убийстве Ким Чен Нама, у которого был дипломатический паспорт на имя Ким Чхоль.
Со своей стороны Пхеньян отрицает причастность к смерти этого человека и обвиняет Малайзию в сговоре с Южной Кореей, которая убеждена, что в убийстве замешаны власти КНДР.
Бегство семьи
Видео было загружено в сеть неизвестной до сих пор организацией "Гражданская оборона Чхоллима", которая на своем сайте в интернете благодарит за помощь в защите Ким Хан Соля правительство Нидерландов, Китая и США.
Организация сообщила на своем сайте, что к ней обратилась семья Ким Чен Нама с просьбой предоставить убежище, что и было сделано. Место пребывания жены, сына и дочери убитого сводного брата лидера КНДР не указывается. Говорится лишь, что экстренная помощь была предоставлена Нидерландами, США, Китаем и еще одной страной, которая не пожелала быть упомянутой.
Посол Нидерландов в Южной Корее Лоди Эмбрехт заявил перед журналистами, что он и правительство его страны видели размещенное в интернете обращение сына убитого в Куала-Лумпуре Ким Чен Нама, однако не стал комментировать упоминание своего имени в связи с предоставлением убежища его семье.
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Правительство Нидерландов приняло решение предоставить убежище сыну убитого Ким Чен Нама, правительство Китая приняло меры для тайного выезда из страны этой...
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