МИНСК, 9 мар — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, выступая на заседании межправительственного совета ЕАЭС в Бишкеке, объяснил, почему президент страны Александр Лукашенко отказался от участия во встрече глав государств Союза в декабре в Санкт-Петербурге.

По словам белорусского премьера, к тому были веские причины.

"Решение о неучастии в этой встрече не было спонтанным. На это есть веские причины, которые существуют у нас в двусторонних отношениях с Российской Федерацией. Мы вынуждены констатировать, что сегодня не исполняется двусторонняя нормативно-правовая база, которая была создана не в отрыве, а в тесной взаимосвязи с многосторонними договоренностями Евразийского экономического союза", — сказал Кобяков. Его слова приводит пресс-служба белорусского правительства .

Кобяков подчеркнул, что проблемы в двусторонних отношениях фундаментально влияют на наше участие в многосторонних интеграционных процессах.

"Мы не разделяем эти два трека, потому что проблемы в двусторонних отношениях влияют искажающе на Евразийскую интеграцию. Мы действительно выражаем крайнюю озабоченность в связи с сохраняющейся неурегулированностью проблем в нефте-газовой сфере, несоблюдением двусторонних и многосторонних договоренностей по условиям поставок энергоносителей, и бездействием на этом фоне Евразийской экономической комиссии", — отметил премьер-министр.

Цены на газ не сближаются, а расходятся все дальше

Он заметил, что Беларуси при подписании Договора о ЕАЭС обращала внимание, что будет добросовестно выполнять свои обязательства при условии, что на двусторонней и многосторонней основе будут достигнуты конкретные договоренности о снятии барьеров, ограничений и изъятий в торговле отдельными видами товаров и оказании отдельных видов услуг, в первую очередь, в отношении энергоносителей, продукции сборочных производств, и другие чувствительные позиции.



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Однако, подчеркнул Кобяков, сейчас Беларусь вынуждена констатировать, что снятия барьеров не происходит. Напротив, создаются все новые препятствия и барьеры.

"Ладно, пусть будет пока разница в ценах на газ. Мы договорились при подписании договора о Евразийском экономическом союзе, что она будет постепенно ликвидирована к 2025 году. Но почему-то разница резко растет. Не на один, не на пять и даже не на десять процентов, а разница в ценах между Беларусью и Российской Федерацией выросла с 38% в начале 2014 года до 110% в 2016 году", — сказал Кобяков.

"Почему после создания ЕАЭС вместо постепенного сокращения, разница стала почти в 3 раза выше? Какая свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы здесь может быть?" — задал вопрос белорусский премьер.

Он заметил, что российские партнеры прекрасно осведомлены о том, что 96% электроэнергии в Беларуси вырабатывается из российского природного газа.

"Как в такой ситуации можно конкурировать на общем рынке? Беларусь готова двигаться вперед, но мы против того, что бы делать вид, что движемся вперед", — сказал он.Эскалация ограничений

Андрей Кобяков напомнил, что при подписании договора о ЕАЭС стороны договорились об отдельных изъятиях.

"Но при этом договорились, что мы их ликвидируем в кратчайшие сроки. Вместо этого всевозможные внутренние препятствия только нарастают, как снежный ком. Такая картина наблюдалась и в 2016 году, несмотря на неоднократные обсуждения вопроса на различных уровнях. Потеряли за счет препятствий. Вместо одних, которые прекращают действия, тут же вырастают другие", — сказал белорусский премьер.

Он назвал эту ситуацию "эскалацией ограничений" и заметил, что национальные программы импортозамещения построены таким образом, что товары, произведенные в других странах ЕАЭС, почему то оказываются чужеродными. При этом решение №73 Высшего Евразийского экономического совета практически полностью дезавуировано.

"Постоянно поднимая проблему ограничений и изъятий между странами ЕАЭС, мы постоянно натыкаемся на глухую стену, продвижение в этой сфере идет не вперед, а назад", — сказал Кобяков.

Проблема с транзитом товраов

Глава белорусского правительства также обратил внимание, что не реализована белорусская инициатива в выработки механизма функционирования ЕАЭС в условиях применения одним из государств-членов односторонних мер защиты рынка в отношении других государств.

"В условиях действия ответных санкционных мер со стороны России в течении более чем двух с половиной лет мы так и не смогли договориться по транзиту товаров в третьи страны. А это прямые потери бюджета. Мы зависим от экспорта и свободы транзита товаров для нас, и для других партнеров по союзу, весьма чувствительный вопрос", — сказал Кобяков.

По его словам, пока белорусская сторона теряет время на борьбу с изъятиями и ограничениями, в ЕАЭС упускают возможности в направлении согласованной промышленной политики. Премьер-министр также обратил внимание, что нельзя допустить разворота интеграции вспять.

"Нельзя допустить, чтобы узконациональные корпоративные и меркантильные интересы стали трендом в развитии союза", — подчеркнул он.

Реакция российской стороны

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выслушав белорусского коллегу, отметил, что участились случаи, когда проблемы двусторонних отношений стали переносить на многостороннюю площадку, что "с успехом продемонстрировала белорусская сторона".

"В отношении других членов эта ситуация сродни шантажу: "или вы повлияете, или мы не подпишем". Злоупотребление правом союза неприемлемо, интеграция имеет наднациональное значение. Мы рассматриваем вопросы, которые касаются абсолютно всех, а не две или три стороны", — отметил Медведев.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также прокомментировал вопрос о газовом споре, который возник между Россией и Беларусью. По его словам, у России здесь весьма последовательная позиция, и на рабочем уровне, скажем так, достаточно последовательно доводится до белорусских коллег.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства напомнил, что ранее Владимир Путин заявил о важности хороших взаимоотношений с Беларусью.

"Мы очень дорожим этими отношениями, и лучшим подтверждением этого является объем прямой и косвенной помощи, которую оказывает Российская Федерация нашей братской Беларуси", — констатировал Песков.