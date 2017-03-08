МИНСК, 9 мар — Sputnik. Президент США Дональд Трамп предложил дипломату и экс-губернатору штата Юта Джона Хантсману должность посла в России, сообщили в четверг американские издания.

Американские СМИ сообщают о назначении Хантсмана со ссылкой на свои источники. По заверениям авторитетного издания Washington Post, Хантсман "дал понять, что примет пост".

В то же время, многие эксперты подчеркивают, что Хантсман не всегда был лоялен к Трампу в ходе его предвыборной кампании, а его позиция по отношениям России и США не настолько благожелательная, как у американского лидера.

Кто такой Хантсман?

В биографии нового посла США в России указано, что он родился в 1960-м году в штате Калифорния в довольно обеспеченной семье мормонов. Благосостояние семьи не помешало ему в 15 лет бросить школу, чтобы играть в рок-группе Wizard. Позже Хантсман бросил и университет — чтобы быть миссионером мормонов на Тайване. Окончил университет штата Пенсильвания он только в 1987 году, получив степень бакалавра международной политики.

Еще в студенческие годы он начал работать в администрации президента Рональда Рейгана — помощником по персоналу в Белом доме.

Хантсман также работал в отцовской фирме, был менеджером (1986-1989), вице-президентом в Huntsman Pacific Chemical Corp. (1987-1988). Чуть позже, с 1989 по 1990 год был заместителем помощника государственного секретаря в департаменте международной торговли США.

В начале 90-х Хантсман занимал должность заместителя помощника министра торговли. Курировал Юго-Восточную Азию и Тихоокеанский регион. С 1992 по 1993 год он был послом США в Сингапуре, став самым молодым американским послом за последние 100 лет.

Позже Хантсман занимал ряд постов: губернатора штата Юта, послом США в Китае. В 2011-м году он попытал счастья в президентской гонке, однако занял лишь третье место по итогам праймериз.

Сейчас Джон Хантсман входит в совет директоров компаний Chevron, Caterpillar, Ford Motor Company и Hilton Worldwide Holdings.

Хантсман женат, у него есть семеро детей, среди которых две приемные дочери — из Китая и Индии.

Реакция России на назначение нового посла

Пока большинство официальных лиц РФ не прокомментировали возможное назначение Хантсмана послом в России, однако уже высказался член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков.Так, сенатор сомневается в том, что назначение экс-губернатора Юты Джона Хантсмана послом США в России будет способствовать улучшению отношений двух стран.

Кандидатура посла США в Москве говорит о многом. Хантсман — глава Атлантич.совета, где нормой стала жесткая критика России. Точно не голубь. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 марта 2017 г.

​"Кандидатура посла США в Москве говорит о многом. Хантсман — глава Атлантического совета, где нормой стала жесткая критика России. Точно не голубь", — написал Пушков в социальных сетях.

Трамп в осн. окружает себя людьми, к- ые не хотят улучшения отн.с Россией, как и сотр-ва пр. ИГ. Это затрудняет поиск точек соприкосновения. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 марта 2017 г.

​Сенатор полагает, что Трамп в основном окружает себя людьми, которые "не хотят улучшения отношений с Россией" и сотрудничества в борьбе против террористической группировки "Исламское государство".

"Это затрудняет поиск точек соприкосновения", — подчеркнул Пушков.