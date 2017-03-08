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У Лукашенко тоже есть счет к России
09.03.2017 12:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко обозначил белорусскую позицию в вопросе урегулирования нефтегазовых отношений и потребовал от руководства России выполнять свои обязательства.
© Sputnik Екатерина Штукина
Совещание об актуальных вопросах развития страны прошло в четверг с участием главы государства. Президент в ходе заседания потребовал доложить ему о сотрудничестве с Россией, особенно с учетом недавно состоявшегося в Бишкеке межправительственного заседания в рамках Евразийского экономического союза. Белорусский лидер прокомментировал заявления главы российского правительства, сделанные им в Бишкеке. Дмитрий Медведев заявил, что участились случаи, когда проблемы двусторонних отношений стали переносить на многостороннюю площадку, что, по его словам "
"Меня больше всего удивили заявления моего закоренелого друга Медведева. Нас, кстати, уже пугать начинают, что газ мы будем природный покупать по европейским ценам. Типа того, что будете платить не $150, а $200. Это, знаете, сродни тому, что намек всем — в России прежде всего, и в Беларуси, — что мы являемся нахлебниками в России: вот, видите ли, они нам делают какой-то подарок", — цитирует слова Лукашенко пресс-служба президента.
Глава государства подчеркнул, что не намерен вникать в детали, но отметил, что Медведев должен понимать, что если мы будем платить как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить". По словам Лукашенко, цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ.
"Мне казалось, и я думаю до сих пор, и, наверное, подавляющее большинство русских людей и россиян думают и понимают, что наши отношения с Россией — это не бухгалтерия. Бухгалтерия здесь и цена на природный газ, который не принадлежит Медведеву, не должна лежать в основе наших отношений", — сказал он.
Говоря о вопросе урегулирования нефтегазовых отношений с Российской Федераций, президент четко обозначил позицию белорусской стороны.
"Никаких низких цен мы не хотим на газ. Нам надо, чтобы руководство братской России выполняло свои обязательства. По содержанию и по духу", — заявил он.
Президент подчеркнул, что в процессе строительства союза, единого государства, у людей, предприятий и бизнеса должны быть равные условия работы на рынке.
"Если кто-то из умников там думает, что нас можно постоянно наклонять и ставить на колени, этого не будет", — добавил Александр Лукашенко.
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Президент Беларуси ответил на заявления премьер-министра РФ в Бишкеке, назвав Дмитрия Медведева своим "закоренелым другом".
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