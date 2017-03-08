МИНСК, 9 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко обозначил белорусскую позицию в вопросе урегулирования нефтегазовых отношений и потребовал от руководства России выполнять свои обязательства.



© Sputnik Екатерина Штукина Медведев посоветовал не упражняться в подсчетах цены российского газа

Совещание об актуальных вопросах развития страны прошло в четверг с участием главы государства. Президент в ходе заседания потребовал доложить ему о сотрудничестве с Россией, особенно с учетом недавно состоявшегося в Бишкеке межправительственного заседания в рамках Евразийского экономического союза. Белорусский лидер прокомментировал заявления главы российского правительства, сделанные им в Бишкеке. Дмитрий Медведев заявил, что участились случаи, когда проблемы двусторонних отношений стали переносить на многостороннюю площадку, что, по его словам " с успехом продемонстрировала белорусская сторона ".

"Меня больше всего удивили заявления моего закоренелого друга Медведева. Нас, кстати, уже пугать начинают, что газ мы будем природный покупать по европейским ценам. Типа того, что будете платить не $150, а $200. Это, знаете, сродни тому, что намек всем — в России прежде всего, и в Беларуси, — что мы являемся нахлебниками в России: вот, видите ли, они нам делают какой-то подарок", — цитирует слова Лукашенко пресс-служба президента.

Глава государства подчеркнул, что не намерен вникать в детали, но отметил, что Медведев должен понимать, что если мы будем платить как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить". По словам Лукашенко, цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ.

"Мне казалось, и я думаю до сих пор, и, наверное, подавляющее большинство русских людей и россиян думают и понимают, что наши отношения с Россией — это не бухгалтерия. Бухгалтерия здесь и цена на природный газ, который не принадлежит Медведеву, не должна лежать в основе наших отношений", — сказал он.

Говоря о вопросе урегулирования нефтегазовых отношений с Российской Федераций, президент четко обозначил позицию белорусской стороны.

"Никаких низких цен мы не хотим на газ. Нам надо, чтобы руководство братской России выполняло свои обязательства. По содержанию и по духу", — заявил он.

Президент подчеркнул, что в процессе строительства союза, единого государства, у людей, предприятий и бизнеса должны быть равные условия работы на рынке.

"Если кто-то из умников там думает, что нас можно постоянно наклонять и ставить на колени, этого не будет", — добавил Александр Лукашенко.