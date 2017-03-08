МИНСК, 9 мар — Sputnik. Декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества" отменять не станут, но в течение года от взыскания соответствующего сбора отказались, заявил в четверг президент Беларуси Александр Лукашенко.

Декрет "о тунеядстве" был принят в 2015 году: согласно его положениям, не участвовавшие долгое время в финансировании госрасходов граждане должны уплатить соответствующий сбор. Действие декрета вызвало в Беларуси недовольство значительной части общества, а по всей стране уже три недели проходят несанкционированные митинги против него .

"В течение марта, если нужно, нам надо подкорректировать этот декрет. Но декрет отменяться не будет. Передайте прежде всего чиновникам, что он будет исполняться с теми корректировками, о которых я сказал", — заявил Лукашенко в четверг, его слова приводит БелТА .

Государственное агентство также сообщает о том, что в течение года сбор на финансирование госрасходов (20 базовых величин) взыскивать с белорусов не будут.

Ранее президент Беларуси заявлял, что под видом недовольства декретом №3 "некоторые пытаются раскачать лодку" , а в начале текущей недели вышло расследование телеканала "Беларусь 1", в котором заявлялось о будто бы желании лидеров оппозиции использовать недовольство документом для увеличения собственного политического веса в стране .