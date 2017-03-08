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"Налог на тунеядство" не будут взыскивать в течение года
09.03.2017 12:22 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мар — Sputnik. Декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества" отменять не станут, но в течение года от взыскания соответствующего сбора отказались, заявил в четверг президент Беларуси Александр Лукашенко.
Декрет "о тунеядстве" был принят в 2015 году: согласно его положениям, не участвовавшие долгое время в финансировании госрасходов граждане должны уплатить соответствующий сбор. Действие декрета вызвало в Беларуси недовольство значительной части общества, а
"В течение марта, если нужно, нам надо подкорректировать этот декрет. Но декрет отменяться не будет. Передайте прежде всего чиновникам, что он будет исполняться с теми корректировками, о которых я сказал", — заявил Лукашенко в четверг, его слова приводит
Государственное агентство также сообщает о том, что в течение года сбор на финансирование госрасходов (20 базовых величин) взыскивать с белорусов не будут.
Ранее президент Беларуси заявлял, что
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В декрет президента №3 в течение марта планируют внести ряд изменений, однако отменять его не будут.
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