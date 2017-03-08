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"Налог на тунеядство" не будут взыскивать в течение года

09.03.2017 12:22 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 мар — Sputnik. Декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества" отменять не станут, но в течение года от взыскания соответствующего сбора отказались, заявил в четверг президент Беларуси Александр Лукашенко.

Декрет "о тунеядстве" был принят в 2015 году: согласно его положениям, не участвовавшие долгое время в финансировании госрасходов граждане должны уплатить соответствующий сбор. Действие декрета вызвало в Беларуси недовольство значительной части общества, а по всей стране уже три недели проходят несанкционированные митинги против него.

"В течение марта, если нужно, нам надо подкорректировать этот декрет. Но декрет отменяться не будет. Передайте прежде всего чиновникам, что он будет исполняться с теми корректировками, о которых я сказал", — заявил Лукашенко в четверг, его слова приводит БелТА.

Государственное агентство также сообщает о том, что в течение года сбор на финансирование госрасходов (20 базовых величин) взыскивать с белорусов не будут.

Ранее президент Беларуси заявлял, что под видом недовольства декретом №3 "некоторые пытаются раскачать лодку", а в начале текущей недели вышло расследование телеканала "Беларусь 1", в котором заявлялось о будто бы желании лидеров оппозиции использовать недовольство документом для увеличения собственного политического веса в стране.

 
Теги: Минск
 
 
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В декрет президента №3 в течение марта планируют внести ряд изменений, однако отменять его не будут.

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